Guido Pizarro, tras el pase a semifinales: “Nos costó, pero avanzamos gracias al trabajo en equipo”

A pesar de la derrota ante Seattle Sounders, Tigres logra el pase a semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 gracias al criterio de gol de visitante

Con mucho sacrificio, Tigres supera a Seattle y avanza a las semifinales. Imago 7

Tigres logró el pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 después de sufrir un dramático 3-1 en contra en la vuelta de cuartos de final contra Seattle Sounders, gracias al criterio de desempate del gol de visitante tras igualar 3-3 en el marcador global. A pesar de la presión del marcador y la intensidad del rival, el técnico Guido Pizarro expresó su satisfacción por la clasificación y destacó el trabajo defensivo que permitió superar un difícil momento.

“Contento por la clasificación, fue un juego duro, típico de esta competición. La serie fue pareja: allá fuimos superiores y acá ellos encontraron en momentos justos los goles que los metieron en el partido. Fue un duelo muy parejo. Hay que valorar la clasificación y el hecho de estar nuevamente en esta instancia“, mencionó Pizarro en conferencia de prensa, quien también destacó la importancia de valorar el esfuerzo de los jugadores.

A pesar de las dificultades, el técnico argentino subrayó que es fundamental no dejar de trabajar y reconocer el avance del equipo. “Siempre hay cosas para mejorar, pero hay que valorar que estamos de vuelta en esta instancia”, afirmó.

Pizarro también reflexionó sobre el desempeño del equipo, que comenzó perdiendo, pero logró mantener la calma para alcanzar el empate global. El entrenador reconoció que los jugadores experimentaron momentos de presión, sobre todo al inicio del segundo tiempo cuando Seattle recortó distancias. “Ellos encuentran el segundo gol al inicio del segundo tiempo que los pone en partido, y después es típico de esta competición: un equipo que no tiene nada que perder empieza a poner gente en ataque”, dijo.

Pizarro destacó la importancia de André-Pierre Gignac, señalando que, a pesar de las adversidades físicas y el no ver acción ante Seattle, el delantero sigue siendo fundamental para el esquema táctico del equipo. “Gignac sigue siendo el pilar en el ataque y su presencia, incluso cuando no está al 100%, es invaluable“, agregó el técnico.

El estratega de Tigres también se refirió a la condición física de sus jugadores, ya que algunos, como Diego Lainez y Juan Brunetta, mostraron señales de cansancio debido a la exigente carga de partidos. Sin embargo, aseguró que se realizará un análisis exhaustivo y que, con el objetivo de mantener la frescura física, algunos jugadores menos habituales podrían ser considerados para el próximo encuentro en la Liga MX contra el Necaxa en la jornada 15 del Clausura 2026.

Sobre el próximo rival, Necaxa, Pizarro advirtió que deberán estar preparados, pero también recalcó que, con la clasificación a semifinales en Concachampions asegurada, el equipo se enfocará en seguir mejorando. “Hay que seguir trabajando, valorar el pase y pensar en lo que viene“, concluyó el técnico, optimista ante el futuro del equipo en ambos torneos.

La próxima prueba será clave para Tigres, que deberá mantener su enfoque en mejorar su rendimiento tanto en la Concachampions como en la Liga MX para alcanzar sus objetivos.

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