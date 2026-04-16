Tigres elimina a Sounders y se verá las caras con Nashville en las semifinales de Concachampions

El marcador global terminó 3-3, pero el tanto que Tigres anotó como visitante fue crucial para obtener el pase a la siguiente fase

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El partido de vuelta entre Tigres y Seattle Sounders fue de alto voltaje y dejó a los felinos un paso más cerca de la gloria, ya que, a pesar de la derrota 1-3 en Seattle, lograron avanzar a las semifinales de la Concachampions 2026 gracias al gol de visitante. El marcador global terminó 3-3, pero ese tanto que Tigres anotó en el Lumen Field fue crucial para obtener el pase a la siguiente fase. El equipo de la UANL se verá las caras ahora ante Nashville SC, que también consiguió su clasificación en la competencia.

El encuentro comenzó con un gran dominio de Seattle. En los primeros minutos, los Sounders presionaron a Tigres, y rápidamente se pusieron al frente en el marcador con un gol de Rusnak al minuto 14. La jugada de Cristian Roldán que preparó el gol para Rusnak desató la euforia en el Lumen Field, y el global se puso 2-1, lo que ponía a Tigres en una situación incómoda. Seattle estaba a solo un gol de igualar el marcador global y forzar la prórroga.

Sin embargo, Tigres no tardó en reaccionar. Joaquim empató el partido al minuto 30 con un cabezazo imparable tras un gran centro de Juan Brunetta. El gol dejó a los Sounders con la necesidad de anotar al menos dos goles para clasificar. La situación se complicó aún más para el equipo local, ya que el gol de visitante de Tigres le dio una ventaja vital. A pesar de algunos intentos de Seattle por incrementar la presión, el equipo felino logró sostenerse defensivamente y mantener el empate 1-1 hasta el descanso.

En el segundo tiempo, Seattle hizo ajustes para buscar la remontada, y Musovski logró marcar al minuto 48, dejando a los Sounders con la esperanza de una remontada épica. El gol de Musovski puso a Tigres en una situación difícil, ya que Seattle estaba ahora a solo un gol de igualar el global y llevar el juego a la prórroga. La tensión se apoderó del Lumen Field, y el equipo local continuó buscando la victoria mientras Tigres defendía con uñas y dientes.

Tyrese Maxey, aunque no marcó en este partido, fue clave al mantener la calma y la organización del equipo en momentos críticos. Nahuel Guzmán, con su experiencia bajo los tres postes, también fue fundamental para evitar que Seattle ampliara su ventaja, especialmente durante las últimas jugadas del partido. El arquero argentino tuvo intervenciones decisivas que evitaron el gol que habría complicado aún más el panorama para Tigres.

El árbitro agregó seis minutos y con el tiempo reglamentario agotado, la tensión seguía en aumento en el Lumen Field. Seattle, que ya había mostrado su poder ofensivo durante todo el partido, se lanzó con todo al ataque, buscando el gol que les diera la clasificación. Sin embargo, Tigres, con una defensa sólida y un Guzmán en su mejor versión, logró contener los embates finales de los Sounders. En la última jugada del encuentro, el equipo felino mostró una gran capacidad para resistir la presión, lo que les permitió sellar el empate que les daba el pase a la semifinal.

La victoria moral de Tigres en este enfrentamiento también se debe al esfuerzo colectivo de los jugadores que, a pesar de la adversidad, mantuvieron la concentración y supieron gestionar los momentos difíciles. Ahora, con la mente en Nashville SC, Tigres se prepara para una nueva batalla, con la certeza de que, a pesar de los obstáculos, el equipo tiene lo necesario para seguir soñando con la Concachampions.

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