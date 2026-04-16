¡La MLS desafía a la Liga MX! Le habla de tú a tú en la Concachampions 2026

LAFC elimina a Cruz Azul y enfrentará a Toluca en las semifinales, mientras que Nashville deja en el camino al América y va contra Tigres

La MLS le juega de tú a tú a la Liga MX en la Concachampions 2026. | Imago 7

La Concacaf Champions Cup 2026 ha mostrado una competencia apretada y sin precedentes entre los equipos de la Liga MX y la MLS, dejando claro que el fútbol estadounidense ya no es un espectador en este torneo, sino un verdadero contendiente que le hace frente a los equipos mexicanos en busca de la gloria. El análisis de los cuartos de final nos deja con una sensación de paridad, con varias sorpresas y eliminatorias que evidencian cómo la Major League Soccer ha crecido en calidad y competitividad, dejando de ser el ‘hermano menor’ del fútbol mexicano a nivel de clubes.

LAFC se encargó de eliminar al Cruz Azul, el vigente campeón de la competencia, con un contundente 3-0 en la ida y un empate 1-1 en la vuelta, lo que significó un global de 4-1. Los angelinos demostraron un fútbol sólido y bien estructurado, mientras que el equipo mexicano, pese a su lucha, no logró superar la diferencia. Este resultado subraya que la MLS ya puede competir de igual a igual contra los equipos más poderosos de la Liga MX.

Por otro lado, Nashville SC consiguió un resultado histórico al eliminar al América en la cancha del Estadio Azteca. En la ida, el marcador terminó 0-0, pero en la vuelta, disputada en el coloso de Santa Úrsula, los de la MLS lograron imponerse 1-0, sellando el pase a semifinales con un global de 1-0. La eliminación de las Águilas, que no logró anotar en ninguno de los dos partidos, refleja las limitaciones que a veces enfrentan los equipos mexicanos ante la solidez defensiva y el orden táctico de algunos clubes de la MLS.

Tigres vivió una de las eliminatorias más intensas y sufridas en esta fase de la Concachampions 2026. Los felinos ganaron la ida 2-0 en el Estadio Universitario al Seattle Sounders, pero la vuelta en Estados Unidos fue un calvario. Seattle se impuso 3-1, igualando el global a 3-3, pero el gol de visitante de los felinos fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda. A pesar del sufrimiento, los de la UANL lograron mantenerse con vida y se colaron en las semifinales gracias a la regla del gol de visitante.

El único equipo mexicano que realmente impuso su jerarquía fue Toluca, quien demostró su poderío y aplastó a LA Galaxy. En la ida, los Diablos Rojos ganaron 4-2 en el Estadio Nemesio Diez y sellaron su clasificación con una victoria 3-0 en la vuelta, en el Dignity Health Sports Park de Carson, para un global impresionante de 7-2. Paulinho, quien fue la gran figura de la eliminatoria, anotó cinco goles, mostrando por qué sigue siendo una de las piezas clave del equipo de Antonio Mohamed.

Con estos resultados, las semifinales de la Concachampions 2026 se presentan muy parejas. Toluca se medirá ante Los Angeles FC, mientras que Nashville SC enfrentará a Tigres de la UANL. En este escenario, es posible que vivamos una final mexicana, una final estadounidense o, incluso, una final entre un equipo de la Liga MX y uno de la MLS. Lo que es seguro es que, la MLS le habla de tú a tú a la Liga MX en el torneo más importante de clubes de la Concacaf. El fútbol de la MLS ha demostrado que ha alcanzado un nivel competitivo que hoy mismo pone en duda el dominio histórico de los equipos mexicanos en la región.

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