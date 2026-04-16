Guido Pizarro en 13 meses como entrenador da resultados y pone a Tigres en semifinales de Concachampions 

Tigres avanza a semifinales de la Concachampions 2026 bajo la dirección de Guido Pizarro, quien busca conquistar el título internacional

Guido Pizarro lleva a Tigres a la semifinal. Imago 7

Con apenas 13 meses de experiencia como entrenador, el argentino Guido Pizarro ha logrado instalar a Tigres en una nueva semifinal, con la mirada puesta en el título internacional de la Concacaf Champions Cup en su edición 2026. El joven técnico, en su efímero paso como director técnico, busca llegar a su segunda final.

Tigres avanza a semifinales tras sufrir en Seattle

Tigres sufrió en Seattle durante su visita al Sounders de la MLS, perdiendo 3-1 en la vuelta de las semifinales de la Concachampions. Sin embargo, avanzaron gracias al marcador global, ya que en la ida hicieron la tarea y ganaron 2-0 en el Volcán de San Nicolás de los Garza.

Guido Pizarro, el joven estratega que sueña con el título internacional

Con 36 años de edad, Guido Pizarro ha demostrado tener la experiencia necesaria para soñar con un campeonato internacional para Tigres. No obstante, su camino no ha sido fácil: en la ida de cuartos de final, Tigres cayó 3-0 frente a Cincinnati, pero en el Volcán lograron una victoria agónica por 5-1 para avanzar a la siguiente fase.

Un año difícil, pero con esperanza para Tigres en el Clausura 2026

En diciembre pasado, Tigres estuvo cerca de coronarse nuevamente en la Liga MX, pero perdió la final contra el bicampeón Toluca en una tanda de penales en el Nemesio Diez, una derrota que aún resuena en los primeros días de 2026.

Con su joven entrenador, Tigres no solo tiene la mirada puesta en conseguir su primera Concachampions desde 2020 para la afición regiomontana, sino que también aspiran a coronarse en el Clausura 2026 de la Liga MX.

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