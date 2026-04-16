LA Galaxy vs Toluca en vivo: resultado y quién gana la vuelta de cuartos en la Concachampions 2026

¿Qué necesita el Toluca para avanzar a las semifinales de la Concachampions?

Toluca llega al partido de vuelta con una ventaja tras el 4-2 conseguido en el Nemesio Diez, por lo que el panorama para el equipo de Antonio Mohamed es favorable, ya que le basta con ganar, empatar o perder el partido de vuelta por un gol para asegurar su lugar en las semifinales.

Si Toluca pierde por dos goles de diferencia, pero anota al menos tres tantos, avanza a las semifinales por la regla del gol de visitante. En caso de caer 2-0, (4-4, global) el boleto es para Galaxy por lo goles anotados en el Nemesio Díez. Para que haya tiempos extra o penaltis, el equipo estadounidense debe ganar 4-2, siendo ésta, la única manera de que haya alargue.

Si los escarlatas pierden 3-1, quedarían eliminados, (5-5, global), pero LA Galaxy avanzaría por haber marcado más goles fuera de casa. Asimismo, cualquier derrota por tres o más goles de diferencia dejaría fuera al conjunto mexicano.