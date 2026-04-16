LA Galaxy vs Toluca en vivo: resultado y quién gana la vuelta de cuartos en la Concachampions 2026
No te pierdas las emociones de este vibrante partido en el que los Diablos Rojos busca consumar su pase a las semifinales del torneo
¿Qué necesita el Toluca para avanzar a las semifinales de la Concachampions?
Toluca llega al partido de vuelta con una ventaja tras el 4-2 conseguido en el Nemesio Diez, por lo que el panorama para el equipo de Antonio Mohamed es favorable, ya que le basta con ganar, empatar o perder el partido de vuelta por un gol para asegurar su lugar en las semifinales.
Si Toluca pierde por dos goles de diferencia, pero anota al menos tres tantos, avanza a las semifinales por la regla del gol de visitante. En caso de caer 2-0, (4-4, global) el boleto es para Galaxy por lo goles anotados en el Nemesio Díez. Para que haya tiempos extra o penaltis, el equipo estadounidense debe ganar 4-2, siendo ésta, la única manera de que haya alargue.
Si los escarlatas pierden 3-1, quedarían eliminados, (5-5, global), pero LA Galaxy avanzaría por haber marcado más goles fuera de casa. Asimismo, cualquier derrota por tres o más goles de diferencia dejaría fuera al conjunto mexicano.
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions
En la Concacaf, el criterio de goles de visitante sigue siendo determinante. Si al final de los 180 minutos el marcador global está empatado, el equipo que haya marcado más goles fuera de casa será el que pase a la siguiente ronda.
El tiempo extra solo se aplica si persiste el empate global y ambos equipos han anotado la misma cantidad de goles como visitante. En ese caso, se juegan 30 minutos adicionales. Si al término de esos 30 minutos el empate continúa, se resolverá a través de una tanda de penaltis.
Alineaciones del LA Galaxy vs Toluca, al momento
El boleto a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 está en juego esta noche en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, por lo que tanto Greg Vanney como Antonio Mohamed echarán mano de sus mejores futbolistas disponibles para obtener el pase.
LA Galaxy: James Marcinkowski, Julián Aude, Carlos Garcés, Yoshida, Yamane, Edwin Cerrillo, Justin Haak, Marco Reus, Thommy, Gabriel Pec y João Klauss.
Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Everardo López, Jesús Gallardo, Nico Castro, Jesús Angulo, Helio Nunes, Simón Santiago y Paulinho.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de vuelta en la Concachampions 2026?
El duelo entre LA Galaxy y el Toluca lo podrás seguir en México a través de la señal de Fox One, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. En Centroamérica va por ESPN y Disney+, mientras que en Estados Unidos por Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix, en Argentina por Disney+, al igual que en Colombia.
¿A qué hora juegan LA Galaxy vs Toluca hoy 15 de abril en la Concacaf Champions Cup?
El silbatazo inicial en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, entre LA Galaxy y los Diablos Rojos del Toluca, se dará en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El equipo de Antonio Mohamed llega con ventaja de dos goles e intentará mantenerla o incrementarla.
México (CDMX): 19:00 horas
Centroamérica: 19:00 horas
Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)
Argentina: 22:00 horas
Colombia: 20:00 horas
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean bienvenidos al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, entre LA Galaxy y Toluca, desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California, donde en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México rodará el balón en busca del boleto a las semifinales.
Los Diablos Rojos llegan a este segundo encuentro con la ventaja en el marcador de 4-2, por lo que intentarán conservar o aumentar el resultado para evitar llevarse un susto ante un equipo estadounidense que saldrá en busca de darle la vuelta a la eliminatoria con el apoyo de su gente. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.