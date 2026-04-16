América de Cali vs Alianza Atlético, en vivo la Copa Sudamericana 2026: resultado y goles de la jornada 2

Como el grupo presentó empates en la primera jornada, esta será una gran oportunidad para que alguno se ponga a liderar.

América de Cali y Alianza Atlético se enfrentan en la Copa Sudamericana.

Marcador minuto a minuto: América de Cali 0-0 Alianza Atlético

¡Arranca el partido! Salen los equipos a los actos de protocolo América de Cali y Alianza Atlético ya están en el terreno de juego para los actos de protocolo y el comienzo del duelo por la fecha número dos de la Copa Sudamericana 2026. 30 minutos para el inicio del partido Poco a poco ambos equipos van finalizando sus calentamientos y se preparan para el último momento previo en el camerino antes del encuentro. El Pascual Guerrero está listo A menos de una hora del inicio del juego por la jornada número dos de la Copa Sudamericana 2026, el máximo escenario de los caleños luce implacable. América de Cali se prepara para enfrentar a Atlético Alianza | @AmericadeCali Por la primera victoria continental América de Cali recibe hace la veces de local en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para recibir a Alianza Atlético de Perú. Ambos equipos buscan su primera victoria en la Copa Sudamericana. Los ‘escarlatas’ vienen de empatar a un gol ante Macará en condición de visitante. Por su parte, los peruanos empataron en su casa ante Tigre de Argentina a un gol.

La Copa Sudamericana 2026 avanza en su segunda jornada de la fase de grupos y acá estarán todos los detalles de este compromiso.

¿A qué hora inicia América de Cali vs Alianza Atlético hoy, 15 de abril de 2026?

El cronograma puso este partido en el Estadio Pascual Guerrero de Cali para este miércoles a partir de las 9:00 p.m. de Colombia (GMT -5).

Alineaciones de América de Cali vs Alianza Atlético para la jornada 2, al momento

América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. D.T.: David González.

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Roman Suárez, José Villegas, Franco Coronel, Franchesco Flores; Germán Díaz, Joel Lupu, Jimmy Pérez; Erick Perleche, Elian Muñoz y Anthony Gordillo. D.T.: Federico Urciuoli.

¿Dónde ver América de Cali vs Alianza Atlético en vivo? Canales de TV y streaming online

La distribución de señales quedó con este juego en la pantalla de ESPN para la mayoría de países en Sudamérica. Las personas que tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming Disney+ también podrán acceder.

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