Corinthians vs Santa Fe, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

Segunda salida para el ‘León’ en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores. Los colombianos vienen de empatar ante Peñarol.

Corinthians vs Santa Fe: directo Copa Libertadores | Claro Sports.

Independiente Santa Fe tendrá su segunda salida en la CONMEBOL Libertadores. Este miércoles 15 de abril, el conjunto que dirige Pablo Repetto visita a Corinthians por la segunda fecha de la fase de grupos de este certamen continental. El cuadro colombiano empató en casa ante Peñarol, por lo que deberá buscar un resultado positivo ante el cuadro brasilero. En Claro Sports te damos todos los detalles de este compromiso.

Horario del partido Corinthians vs Santa Fe hoy 15 de abril

El encuentro entre el equipo brasileño y el colombiano se disputará este miércoles de abril a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y 9:30 p.m. en horario local.

Alineaciones del Corinthians vs Santa Fe para la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, al momento

Corinthians: Hugo Souza; Matheus Franca Silva, Gabriel Armando De Abreu, Breno De Souza, Rodrigo Garro, Yuri Alberto Monteiro, Gustavo Bernes, Raniele Almeida, Matheus Beltrao, Kayke Ferrari y Andre Lui Santos.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Helibelton Palacios, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Frasica y Hugo Rodallega.

¿Quién transmite en vivo el Corinthians vs Santa Fe y dónde mirar en TV y streaming?

El partido podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+. Además, Claro Sports ofrecerá una cobertura completa con minuto a minuto de todo lo que ocurra en São Paulo.

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