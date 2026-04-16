Santa Fe, al límite: no levanta en Liga y tambalea en Libertadores

Santa Fe vive una crisis deportiva en Liga y Libertadores. El equipo de Repetto es 13 en el torneo local, tiene un flojo arranque internacional y no gana desde hace cuatro partidos.

Santa Fe vs Corinthians en Libertadores | Reuters.

Independiente Santa Fe atraviesa un momento deportivo delicado que empieza a encender las alarmas en la temporada 2026. El conjunto ‘Cardenal’ no solo se aleja de los puestos de privilegio en la Liga BetPlay Dimayor, sino que también sufre en la Copa Libertadores, donde los resultados no han acompañado el rendimiento esperado.

Lejos de los cuadrangulares en la Liga BetPlay

En el torneo local, Santa Fe se ubica en la casilla 13 de la tabla de posiciones con apenas 20 puntos, una cifra que lo deja prácticamente sin margen de error en lo que resta del todos contra todos. La diferencia con los equipos que hoy están dentro del grupo de clasificación empieza a ser considerable y obliga a una reacción inmediata.

El equipo dirigido por Pablo Repetto no ha logrado encontrar regularidad a lo largo del campeonato. Las buenas sensaciones han sido intermitentes y los puntos perdidos en casa y fuera de Bogotá terminan pasando factura en la tabla.

Un arranque flojo en la Copa Libertadores

El panorama internacional tampoco ofrece alivio. En la Copa Libertadores, Santa Fe apenas suma un punto de seis posibles, un inicio que lo deja en una posición incómoda dentro de su grupo y con la obligación de sumar de forma urgente para no quedar rápidamente eliminado.

La falta de eficacia en ataque y algunos desajustes defensivos han sido factores determinantes en este arranque irregular del certamen continental, donde el margen de error es mínimo.

Cuatro partidos sin ganar y señales de alerta

Uno de los datos más preocupantes es la racha reciente del equipo: Santa Fe acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria entre Liga y Libertadores. Esta seguidilla negativa refleja las dificultades del equipo para sostener resultados y cerrar partidos.

Más allá de algunos tramos de buen juego, el equipo no ha logrado traducir sus momentos positivos en triunfos, algo que empieza a generar presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores.

Repetto, con poco margen de maniobra

Pablo Repetto intenta ajustar piezas en busca de una reacción, pero el tiempo y los resultados juegan en contra. La exigencia en ambos frentes obliga a una respuesta inmediata si el equipo quiere seguir con vida en la competencia internacional y no despedirse temprano de la Liga.

El calendario que se avecina será determinante para el futuro del ‘Cardenal’, que necesita urgentemente cortar la mala racha y recuperar confianza si no quiere cerrar el semestre con un balance preocupante.

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