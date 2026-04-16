Toluca aplasta a LA Galaxy y se cita en las semifinales de la Concachampions 2026 con LAFC

Con un doblete de Paulinho y un golazo de Gallardo los Diablos Rojos derrotan 3-0 al equipo de la MLS para un marcador global de 7-2

Toluca avanza a las semifinales de la Concachampions 2026. | Imago 7

Toluca simplemente mostró su grandeza y aplastó 3-0 a LA Galaxy en el partido de vuelta de los cuartos de final para conseguir un global de 7-2, con el que llegará a las semifinales del torneo, soñando con el título. El equipo de Antonio Mohamed dio una cátedra de fútbol en el Dignity Health Sports Park de Carson, con orden, inteligencia y contundencia, en un duelo en el que Paulinho anotó un doblete para marcar cinco goles en esta serie, además del gol inicial de Jesús Gallardo. Nota aparte, en este duelo se dio el regreso de Marcel Ruiz a la actividad, tras su lesión en los ligamentos.

Desde el primer minuto, los Diablos Rojos dejaron claro que no tenían intención de defender su ventaja, sino de buscar la victoria con un fútbol de presión alta y un juego rápido que ahogó a los locales. A los 9 minutos, Jesús Gallardo sorprendió con un golazo espectacular. Recibió el balón en la banda izquierda, se acomodó y, desde los linderos del área, disparó al ángulo superior derecho, dejando sin opciones al arquero local. Este gol no solo representaba el 1-0 en el partido, sino que también ampliaba la ventaja global a 5-2 para los escarlatas.

El dominio de Toluca fue total durante los primeros 45 minutos. Aunque LA Galaxy intentaba reaccionar, el equipo de Antonio Mohamed no permitió que los californianos se acercaran con peligro al arco de Luis García. Los Diablos Rojos tenían el control de la posesión y presionaban constantemente a los rivales en su intento por reducir la diferencia. Jesús Angulo generó una opción de peligro, pero la zaga del Galaxy, con mucho esfuerzo, evitó que el marcador se ampliara antes del descanso. A pesar de los intentos por parte de los locales, el primer tiempo terminó 1-0 a favor de Toluca, y con ello, la ventaja global aumentó a 5-2.

La segunda mitad comenzó con una dinámica similar. Toluca no dejó que el Galaxy se asentara en el campo y, al minuto 57, Paulinho volvió a brillar. El delantero portugués, quien había sido una de las figuras destacadas en la eliminatoria, aprovechó un contragolpe letal. Helinho lo asistió perfectamente por el centro, dejándolo solo ante el portero rival. Paulinho definió sin problemas para poner el 2-0 en la noche y ampliar la ventaja a 6-2 en el marcador global. Este gol prácticamente sentenció la serie, ya que a LA Galaxy le quedaba una tarea monumental: marcar cuatro goles para igualar el global y mandar el partido a tiempos extra.

A pesar de la desventaja abrumadora, LA Galaxy continuó luchando en busca de un milagro. Sin embargo, las esperanzas del equipo californiano se desvanecieron rápidamente cuando, a los 63 minutos, Paulinho volvió a marcar. Esta vez, el delantero luso hizo gala de su calidad al moverse inteligentemente por la espalda de la defensa. Con una jugada precisa y calculada, se quedó con el balón y lo cuchareó ante la salida del arquero Marcinkowski, quien nada pudo hacer para evitar el tercer gol del Toluca. El marcador global se elevó a 7-2, y la serie ya no tenía vuelta atrás.

Con la eliminatoria prácticamente definida, Toluca comenzó a administrar su ventaja y a controlar el ritmo del partido. En el minuto 72, Marcel Ruiz ingresó al campo, lo que significó su regreso tras una larga ausencia por lesión. Ruiz, quien sueña con formar parte de la selección mexicana en el Mundial 2026, entró como sustituto de Jesús Angulo y tomó el gafete de capitán. El estadio aplaudió su esfuerzo y la determinación de regresar a la actividad. Aunque el marcador ya estaba resuelto, el regreso del mediocampista representó una señal de esperanza y renovación para el equipo.

La afición mexicana, que hizo sentir su presencia en las gradas del Dignity Health Sports Park de Carson, no dejó de alentar a su equipo. Los cánticos y los “oles” comenzaron a retumbar en el estadio cuando Toluca ya se paseaba por la cancha, exhibiendo un fútbol elegante y sin prisa. LA Galaxy, por su parte, no lograba encontrar la fórmula para marcar y hacer más decoroso el resultado. El esfuerzo de los angelinos fue insuficiente frente a la superioridad táctica y técnica de los Diablos Rojos.

Con el silbatazo final, Toluca celebró el pase a semifinales de la Concachampions 2026. La victoria por 3-0, con un global de 7-2, fue una clara demostración de su potencial en el torneo. Ahora, los escarlatas se preparan para enfrentar a LAFC en busca de un boleto a la gran final del torneo de clubes más importante de la región. Con Paulinho como figura clave, quien anotó un doblete en la noche y cinco goles en la eliminatoria, Toluca sigue demostrando que está listo para luchar por la gloria en la Concachampions.

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