Boletos exclusivos para el partido de leyendas México vs Brasil en el Azteca; descubre los precios y lo que incluye
El Coloso de Santa Úrsula recibe otro encuentro previo al mundial, del cual, te contamos lo más importante en cuanto a costos
- Miguel Herrera y Jairzinho serán los directores técnicos para el México vs Brasil Leyendas
- El Estadio Azteca albergará juego de leyendas México vs Brasil
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El próximo domingo 19 de abril, el Estadio Azteca se convertirá en el epicentro del fútbol nostálgico con un evento que promete reunir a los grandes ídolos de México y Brasil en un partido de leyendas. A partir de las 17:00 horas, los fanáticos podrán disfrutar de una jornada llena de emoción y recuerdos, con figuras que hicieron historia en el fútbol mundial. Este enfrentamiento se celebrará en un renovado Coloso de Santa Úrsula brindando el escenario perfecto para un espectáculo inolvidable.
Con una convocatoria llena de estrellas como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho y Kaká, este evento será una oportunidad única para que los aficionados vivan la magia de estos íconos del fútbol. El partido no solo evoca la historia de dos grandes rivales del fútbol mundial, sino que también es un preámbulo perfecto para la Copa del Mundo 2026 que se avecina en menos de dos meses.
¿Cuándo y a qué hora es el partido de leyendas México vs Brasil en el Estadio Azteca?
El partido de leyendas entre México y Brasil se jugará el domingo 19 de abril a partir de las 17:00 horas en el Estadio Azteca. Este enfrentamiento, que reunirá a grandes íconos del fútbol de ambos países, promete ser una jornada inolvidable para los aficionados que asistan al Coloso de Santa Úrsula.
¿Cuánto costará ver a las leyendas de México y Brasil? Lista de precios y disponibilidad por zona
Los precios para asistir al partido de leyendas entre México y Brasil varían dependiendo de la zona del estadio que se elija. A continuación, se detalla el costo de las entradas:
Los precios mencionados no incluyen los cargos por servicio de la boletera, y las opciones varían desde las más accesibles hasta experiencias exclusivas para los que busquen una vivencia más cercana a los jugadores.
- Premium A Chairman’s Club | $7,500
- Premium A Tunnel Club | $6,500
- Premium A Super Seats | $5,000
- Premium B Super Seats | $5,000
- Premium A Locker Club | $4,400
- Premium B Locker Club | $4,400
- Premium A Corner Club | $4,200
- Platea 200 | $2,300
- Lateral 300 (A y B) | $2,000
- Lateral 100: 1,900 pesos
- Norte, Sur, Cabecera y Preferente: | De $1,400-$1,500
- Alto Lateral: $700
- Alto Norte y Sur | $600
¿Habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para el partido de Leyendas y cuánto costará?
Todo apunta a que el juego entre México y Brasil, en el encuentro de leyendas a disputarse en el renovado Estadio Azteca, sí tendrá estacionamiento con un costo cercano al mismo que tuvo para el partido del Clausura 2026 de la Liga MX entre América y Cruz Azul.
Cabe recordar que la polémica durante la semana pasada estuvo alrededor del costo del estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula para el duelo entre Águilas y Cementeros, mismo, que alcanzó un precio de 1,139.20 pesos, por lo que el precio para el duelo entre Aztecas y Amazónicos sería uno muy similar.
¿Qué leyendas jugarán el México vs Brasil en el Azteca? Lista de convocados
En este esperado partido de leyendas, los equipos estarán conformados por grandes nombres del fútbol que marcaron época tanto en México como en Brasil.
México Leyendas:
- Rafa Márquez
- Andrés Guardado
- Pável Pardo
- Jared Borgetti
- Miguel Layún
- Oribe Peralta
- Braulio Luna
- Jesús Corona
- Francisco Palencia
- Cuauhtémoc Blanco
- Oswaldo Sánchez
- Ricardo Osorio
- Luis Roberto Alves “Zague”
- Ramón Morales
- Carlos Salcido
- Gerardo Torrado
- Francisco “Maza” Rodríguez
- Antonio Naelson “Sinha”
- Adolfo “Bofo” Bautista
DT: Miguel Herrera
Brasil Leyendas:
- Ronaldinho
- Marcelo
- Edmílson
- Kaká
- Adriano
- Lúcio
- Maicon
- Aldair
- Giovanni Silva
- Juninho Paulista
- Djalminha
- Julio César
- Anderson Polga
- Paulo Sérgio
- Müller
- Amaral
- Gilberto Silva
- Heurelho Gomes
- Edílson