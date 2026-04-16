Boletos exclusivos para el partido de leyendas México vs Brasil en el Azteca; descubre los precios y lo que incluye

El Coloso de Santa Úrsula recibe otro encuentro previo al mundial, del cual, te contamos lo más importante en cuanto a costos

Estos serán los costos para el partido de leyendas. | | Imago7 @Mexbraleyendas

El próximo domingo 19 de abril, el Estadio Azteca se convertirá en el epicentro del fútbol nostálgico con un evento que promete reunir a los grandes ídolos de México y Brasil en un partido de leyendas. A partir de las 17:00 horas, los fanáticos podrán disfrutar de una jornada llena de emoción y recuerdos, con figuras que hicieron historia en el fútbol mundial. Este enfrentamiento se celebrará en un renovado Coloso de Santa Úrsula brindando el escenario perfecto para un espectáculo inolvidable.

Con una convocatoria llena de estrellas como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho y Kaká, este evento será una oportunidad única para que los aficionados vivan la magia de estos íconos del fútbol. El partido no solo evoca la historia de dos grandes rivales del fútbol mundial, sino que también es un preámbulo perfecto para la Copa del Mundo 2026 que se avecina en menos de dos meses.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de leyendas México vs Brasil en el Estadio Azteca?

El partido de leyendas entre México y Brasil se jugará el domingo 19 de abril a partir de las 17:00 horas en el Estadio Azteca. Este enfrentamiento, que reunirá a grandes íconos del fútbol de ambos países, promete ser una jornada inolvidable para los aficionados que asistan al Coloso de Santa Úrsula.

¿Cuánto costará ver a las leyendas de México y Brasil? Lista de precios y disponibilidad por zona

Los precios para asistir al partido de leyendas entre México y Brasil varían dependiendo de la zona del estadio que se elija. A continuación, se detalla el costo de las entradas:

Los precios mencionados no incluyen los cargos por servicio de la boletera, y las opciones varían desde las más accesibles hasta experiencias exclusivas para los que busquen una vivencia más cercana a los jugadores.

Premium A Chairman’s Club | $7,500

Premium A Tunnel Club | $6,500

Premium A Super Seats | $5,000

Premium B Super Seats | $5,000

Premium A Locker Club | $4,400

Premium B Locker Club | $4,400

Premium A Corner Club | $4,200

Platea 200 | $2,300

Lateral 300 (A y B) | $2,000

Lateral 100: 1,900 pesos

Norte, Sur, Cabecera y Preferente: | De $1,400-$1,500

Alto Lateral: $700

Alto Norte y Sur | $600

¿Habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para el partido de Leyendas y cuánto costará?

Todo apunta a que el juego entre México y Brasil, en el encuentro de leyendas a disputarse en el renovado Estadio Azteca, sí tendrá estacionamiento con un costo cercano al mismo que tuvo para el partido del Clausura 2026 de la Liga MX entre América y Cruz Azul.

Cabe recordar que la polémica durante la semana pasada estuvo alrededor del costo del estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula para el duelo entre Águilas y Cementeros, mismo, que alcanzó un precio de 1,139.20 pesos, por lo que el precio para el duelo entre Aztecas y Amazónicos sería uno muy similar.

¿Qué leyendas jugarán el México vs Brasil en el Azteca? Lista de convocados

En este esperado partido de leyendas, los equipos estarán conformados por grandes nombres del fútbol que marcaron época tanto en México como en Brasil.

México Leyendas:

Rafa Márquez

Andrés Guardado

Pável Pardo

Jared Borgetti

Miguel Layún

Oribe Peralta

Braulio Luna

Jesús Corona

Francisco Palencia

Cuauhtémoc Blanco

Oswaldo Sánchez

Ricardo Osorio

Luis Roberto Alves “Zague”

Ramón Morales

Carlos Salcido

Gerardo Torrado

Francisco “Maza” Rodríguez

Antonio Naelson “Sinha”

Adolfo “Bofo” Bautista

DT: Miguel Herrera

Brasil Leyendas:

Ronaldinho

Marcelo

Edmílson

Kaká

Adriano

Lúcio

Maicon

Aldair

Giovanni Silva

Juninho Paulista

Djalminha

Julio César

Anderson Polga

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Gilberto Silva

Heurelho Gomes

Edílson

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