Seattle Sounders vs Tigres en vivo: resultado y quién gana la vuelta de cuartos en la Concachampions 2026
Resultado al momento, los de la UANL buscan confirmar su boleto a semifinales mientras que Sounders busca la remontada
¡Inician las acciones en Seattle!
Sounders vs Tigres | Minuto 1 | Ya rueda el esférico en el juego de vuelta entre Sounders y Tigres por un boleto a las semifinales de la Concachampions 2026.
Los detalles del jersey de Sounders
La escuadra de Seattle quiere la remontada y lo hará con su tradicional indumentaria, ademas, presumen el parche de campeones de Concachampions.
Elegante indumentaria de Tigres
Este es el uniforme que vestirán los elementos de Guido Pizarro con el que intentarán sellar su pase a las semis del torneo donde se verían las caras ante el Nashville.
El clima estará frío en Seattle
Será una noche con lluvia y fría, justo lo que quería la escuadra de la MLS que se aferrará con todo a la remontada ante los Tigres.
¿A qué hora juegan Sounders vs Tigres hoy 15 de abril en la Concacaf Champions Cup?
Este compromiso entre los de la MLS y la Liga MX dará inicio en punto de las 21:30, tiempo del centro de México, aquí te decimos el horario en otras zonas del continente:
México (CDMX): 21:30 horas
Centroamérica: 21:30 horas
Estados Unidos: 23:30 horas (ET) / 20:30 horas (PT)
Argentina: 00:30 horas
Colombia: 22:30 horas
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de vuelta en la Concachampions 2026?
El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions entre Sounders y los universitarios se disputará este miércoles 15 de abril. Se podrá ver a través de las siguientes opciones:
México (CDMX): Fox One
Centroamérica: ESPN y Disney+
Estados Unidos: Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix
Argentina: 00:30 horas | Disney+
Colombia: 22:30 horas | Disney+
Alineaciones confirmadas del Sounders vs Tigres, al momento
Brian Schmetzer se caracteriza por su fidelidad a un esquema táctico sólido, con un Seattle Sounders que generalmente se presenta en un 4-2-3-1 bien estructurado. Sin embargo, la desventaja de 2-0 tras el partido de ida cambiará su planteamiento para el partido de vuelta en estos cuartos de final de la Concachampions 2026.
Por otro lado, Guido Pizarro no es conocido por hacer grandes modificaciones tácticas. Su 4-2-3-1 ha sido efectivo y le dio buenos resultados en el partido de ida. Con la ventaja a favor, Pizarro probablemente no tomará decisiones arriesgadas que puedan alterar el equilibrio de su equipo. Su prioridad será mantener un orden defensivo sólido y gestionar los tiempos del partido de manera inteligente, forzando al Seattle Sounders a tomar riesgos que podrían dejarle espacios para las transiciones ofensivas de Tigres:
Seattle Sounders: Stefan Frei, Jackson Ragen, Alex Roldan, Nouhou Tolo, Kalani Kossa-Rienzi, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Snyder Brunell, Jordan Morris, Paul Rothrock, Jesús Ferreira.
Tigres: Nahuel Guzmán, Rômulo, Joaquim, Jesús Angulo, Jesús Garza, Juan Brunetta, César Araujo, Diego Lainez, Rodrigo Aguirre, Ozziel Herrera, Ángel Correa.
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions
El criterio principal en caso de empate global es el gol de visitante. Esto implica que si el partido termina con empate con goles, Nashville avanzaría a semifinales, debido a que anotaría fuera de casa, algo que América no logró en la ida.
Si el marcador global permanece 0-0 tras los 90 minutos, se disputará tiempo extra de 30 minutos. En ese periodo también aplica el gol de visitante. Si persiste la igualdad sin goles tras la prórroga, el pase a semifinales se definirá mediante tanda de penaltis.
¡BIENVENIDOS AL SOUNDERS VS TIGRES!
Amigas y amigos de Claro Sports sean bienvenidos a este encuentro que promete ser muy interesante; Tigres está a noventa minutos de las semifinales de la Concachampions 2026, pero los Seattle Sounders buscan la remontada en su casa.
Con una ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida la semana pasada, el equipo felino en una posición bastante favorable para el partido de vuelta, programado para este miércoles 15 de abril. Sin embargo, el Seattle Sounders no se rendirá fácilmente y luchará por revertir ese marcador adverso para seguir con vida en la competencia. Este encuentro representa una nueva oportunidad de encender la rivalidad entre la Liga MX y la MLS