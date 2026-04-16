Seattle Sounders vs Tigres en vivo: resultado y quién gana la vuelta de cuartos en la Concachampions 2026

Alineaciones confirmadas del Sounders vs Tigres, al momento

Brian Schmetzer se caracteriza por su fidelidad a un esquema táctico sólido, con un Seattle Sounders que generalmente se presenta en un 4-2-3-1 bien estructurado. Sin embargo, la desventaja de 2-0 tras el partido de ida cambiará su planteamiento para el partido de vuelta en estos cuartos de final de la Concachampions 2026.

Por otro lado, Guido Pizarro no es conocido por hacer grandes modificaciones tácticas. Su 4-2-3-1 ha sido efectivo y le dio buenos resultados en el partido de ida. Con la ventaja a favor, Pizarro probablemente no tomará decisiones arriesgadas que puedan alterar el equilibrio de su equipo. Su prioridad será mantener un orden defensivo sólido y gestionar los tiempos del partido de manera inteligente, forzando al Seattle Sounders a tomar riesgos que podrían dejarle espacios para las transiciones ofensivas de Tigres:

Seattle Sounders: Stefan Frei, Jackson Ragen, Alex Roldan, Nouhou Tolo, Kalani Kossa-Rienzi, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Snyder Brunell, Jordan Morris, Paul Rothrock, Jesús Ferreira.

Tigres: Nahuel Guzmán, Rômulo, Joaquim, Jesús Angulo, Jesús Garza, Juan Brunetta, César Araujo, Diego Lainez, Rodrigo Aguirre, Ozziel Herrera, Ángel Correa.