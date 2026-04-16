¡Apunta al Mundial 2026! Marcel Ruiz está en la banca contra LA Galaxy

Después de su lesión en marzo, Ruiz podría ver acción en el partido clave de Toluca ante LA Galaxy en la Concachampions 2026

Marcel Ruiz ha sido convocado para el crucial partido. Imago 7

El Toluca recibe una gran noticia de cara al partido de vuelta contra LA Galaxy en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Dignity Health Sports Park. El mediocampista mexicano Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior el pasado 11 de marzo, fue convocado nuevamente y está en la banca, lo que podría marcar su regreso a las canchas tras casi un mes de recuperación.

Aunque aún no está completamente al 100%, el mediocampista de Toluca ha mostrado signos de recuperación y será una opción valiosa para Antonio Mohamed si necesita refuerzos en la segunda mitad del encuentro. Aunque Ruiz no iniciará el encuentro, su presencia en la convocatoria es una gran señal de que su estado físico ha mejorado considerablemente.

La noticia de su regreso es especialmente importante porque el Toluca no solo se juega su pase a las semifinales de la Concachampions, sino también su relevancia en la Liga MX. El equipo de Mohamed atraviesa un momento crucial en ambas competiciones, y contar con un jugador de la calidad de Ruiz podría ser un factor decisivo.

En lo que respecta al partido, Toluca se enfrenta a un LA Galaxy con la ventaja de 4-2. Sin embargo, el equipo mexicano tiene claro que el escenario aún es favorable y podría brindar minutos a Ruiz en caso de que la eliminatoria lo permita.

Marcel Ruiz, durante su tiempo fuera, no solo trabajó en su recuperación física, sino que también se mantuvo involucrado con el equipo, siguiendo los entrenamientos desde fuera y ayudando con su presencia. Además, apunta a mantenerse en ritmo para un posible llamado en la lista final de Javier Aguirre con la selección mexicana que disputará la Copa del Mundo 2026.

Alineaciones iniciales para el LA Galaxy vs Toluca:

LA Galaxy (USA)

Portero: Jt Marcinkowski (USA)

Defensores: Miki Yamane (JPN), Julian Aude (ARG), Maya Yoshida (JPN), Emiro Garces (COL)

Centrocampistas: Edwin Cerrillo (USA), Gabriel Pec (POR), Justin Haak (USA), Marco Reus (GER), Erik Thommy (GER)

Delantero: Joao Klauss (BRA)

Toluca (MEX)

Portero: Luis Garcia (MEX)

Defensores: Diego Barbosa (MEX), Bruno Mendez (URU), Everardo Lopez (MEX)

Centrocampistas: Nicolas Castro (ARG), Jesús Angulo (MEX), Paulinho Dias (POR)

Delanteros: Simon Santiago (ARG), Franco Romero (ARG), Helio Nunes (BRA)

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