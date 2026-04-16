Guastatoya da un paso firme ante Antigua GFC en la pelea por la permanencia

Los Pecho Amarillo sueñan con quedarse en la máxima categoría tras superar a Antigua en casa.

Guastatoya celebró en casa | Facebook: Guastatoya

Guastatoya logró una victoria contundente por 3-0 ante Antigua GFC en el estadio David Cordón Hichos, en el marco de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala. El resultado le permite sumar puntos clave en la recta final del campeonato y tomar aire en la tabla acumulada.

Durante la primera parte, el encuentro fue equilibrado y con pocas situaciones claras. Antigua intentó manejar la pelota en el mediocampo, mientras que el conjunto local apostó por transiciones rápidas, aunque sin precisión en los últimos metros.

El marcador se abrió en el segundo tiempo, al minuto 48, cuando Nelson García conectó de cabeza dentro del área para marcar el 1-0. El gol cambió el desarrollo del partido y le dio mayor confianza al equipo dirigido por Pablo Centrone.

La ventaja se amplió al minuto 54, tras un penal ejecutado por Víctor Ávalos, quien definió con seguridad para el 2-0. Con el resultado a favor, Guastatoya ganó espacios y comenzó a controlar el ritmo del encuentro.

Al minuto 84 llegó el tercer tanto, obra de Keyshwen Arboine, quien aprovechó una jugada en ataque para sellar el 3-0 definitivo. Antigua no logró reaccionar y mostró dificultades para generar peligro durante el complemento.

El partido también tuvo un momento clave al minuto 72, cuando Kevin Fernández fue expulsado con tarjeta roja directa en Guastatoya. A pesar de quedarse con un jugador menos, el equipo local sostuvo la ventaja sin mayores complicaciones.

En la tabla del Clausura, Guastatoya alcanza los 28 puntos y se ubica en la octava posición, mientras que Antigua GFC se queda con 30 unidades en el cuarto lugar. El resultado ajusta la pelea en la zona media de la clasificación.

En la tabla acumulada, este triunfo permite a Guastatoya llegar a 50 puntos y presionar tanto a Malacateco como a Achuapa. Con estos resultados, la lucha por la permanencia se mantiene abierta, con varios equipos separados por pocos puntos en el cierre del torneo.

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