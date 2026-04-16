Millonarios vs Boston River, en vivo la Copa Sudamericana 2026: resultado y goles de la jornada 2

Como ambos equipos perdieron en la primera fecha, este será un momento determinante para sus opciones matemáticas.

Millonarios y Boston River se miden en Bogotá.

Marcador minuto a minuto: Millonarios 0-0 Boston River

¡Ya inicia el partido en Bogotá! El árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero hace sonar su silbato y el duelo está en marcha. Los protagonistas ya hacen su presentación ante el público y empiezan los actos de protocolo. Los equipos ya han terminado el calentamiento y nos alistamos para los actos de protocolo en el Estadio El Campín de Bogotá. Palabras de Fabián Bustos “Estamos muy bien, con muchas ganas. Vamos a ir a buscar el triunfo en nuestra cancha. No hay mucha diferencia en el plante. Necesitamos tranquilidad para hacer las cosas bien. Estamos cerca de lo que queremos. El partido frente a O’Higgins fue el más flojo hasta ahora y corregimos sobre eso”, dijo para DSports. En este momento, ambos conjuntos hacen un trabajo de rondo, en el que uno o dos jugadores entran a intentar quitarle la pelota al grupo con la regla de un solo toque a la pelota. La gente sigue llegando al estadio y se espera una asistencia cercana a los 30.000 espectadores. ¡Los equipos ya salen al terreno de juego para hacer el trabajo precompetitivo! Los jugadores reciben las últimas indicaciones antes de afrontar la competencia. Boston River presenta numerosos cambios con respecto a su partido anterior en Copa Sudamericana frente a Sao Paulo. Se nota que Ignacio Ithurralde quiere dar la oportunidad a otros jugadores para una visita complicada a Bogotá. Falta una hora para el pitazo inicial Los equipos ya están en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y en breve saldrán al campo para hacer el trabajo precompetitivo. Hay sorpresa en la alineación de Millonarios. Andrés Llinás entró en la convocatoria, pero, aparentemente, no alcanzó a recuperarse del problema muscular que sufrió. El Embajador tendrá tres en el fondo, pero Danovis Banguero jugará por primera vez como zaguero central. Las alineaciones confirmadas están más abajo en este directo. ¡Ya nos alistamos para un duelo trascendental! Aquí se irá actualizando cada detalle con respecto a este partido de la Copa Sudamericana 2026.

¿A qué hora inicia Millonarios vs Boston River hoy, 15 de abril de 2026?

El duelo se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el pitazo inicial se programó para las 9:00 p.m. de Colombia (GMT -5).

Alineaciones de Millonarios vs Boston River para la jornada 2, al momento

Millonarios: Diego Novoa; Álex Moreno Paz, Danovis Banguero, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Boston River: Ignacio González; Lautaro Vásquez, Kevin Sotto, Marco Mancebo, Rafael Haller; Federico Dafonte, Gastón Ramírez, Andy López; Gonzalo Reyna, Francisco Bonfiglio y Yaír González.

¿Dónde ver Millonarios vs Boston River en vivo? Canales de TV y streaming online

La transmisión de este partido para la mayoría de países en Sudamérica será por DSports. La manera de verlo con conexión a internet es con una cuenta en la plataforma de streaming Dgo.

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