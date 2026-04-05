LAFC vs Cruz Azul en vivo: horario y dónde ver la de cuartos de final de la Concachampions 2026

El Banc of California Stadium recibirá este martes 7 de abril el LAFC vs Cruz Azul, partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026

¿Dónde ver en vivo online LAFC vs Cruz Azul? | Claro Sports

Cruz Azul se adentra en territorio estadounidense con la mira puesta en dar el primer golpe en la serie ante LAFC, en un cruce que enfrenta a dos proyectos ambiciosos dentro de la Concacaf Champions Cup. El conjunto celeste llega con la intención de trasladar su buen momento futbolístico al plano internacional, aunque el escenario no es sencillo: enfrente tendrá a un equipo angelino que ha hecho de su casa una fortaleza y que cuenta con piezas desequilibrantes capaces de inclinar la balanza en cualquier momento. La historia reciente entre ambos añade un matiz especial, recordando aquel único antecedente en 2020 que terminó favoreciendo a la institución de Los Ángeles.

En lo futbolístico, el partido promete un contraste interesante de estilos. Cruz Azul gusta de imponer condiciones a partir de la posesión y la ocupación de espacios en campo rival, mientras que LAFC podría apostar por transiciones rápidas y verticalidad para aprovechar cualquier desajuste. Con figuras capaces de marcar diferencia y una serie que se juega a 180 minutos, el duelo en Los Ángeles perfila como un capítulo determinante en la aspiración de ambos por levantar el título regional.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de ida de los cuartos de final de Concachampions 2026

El encuentro de ida de los cuartos de final de la Concachampions entre La Máquina y el conjunto de la MLS se disputará el próximo martes 7 de abril, en un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Podrás seguir todas las acciones a través de Claro Sports, con el clásico minuto a minuto que te llevará la información más destacada de lo que ocurra tanto dentro como fuera del terreno de juego.

México (CDMX) : 20:00 horas | Fox One

: 20:00 horas | Fox One Centroamérica: 20:00 horas | ESPN y Disney+

20:00 horas | ESPN y Disney+ Estados Unidos : 22:00 horas (ET) / 19:00 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix.

: 22:00 horas (ET) / 19:00 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix. Argentina : 23:00 horas | Disney+

: 23:00 horas | Disney+ Colombia: 21:00 horas | Disney+

Alineaciones probables LAFC vs Cruz Azul

Nicolás Larcamón podría mantener su ya característico 3-4-2-1, un sistema que le ha dado identidad a Cruz Azul a lo largo de la temporada y que prioriza la posesión del balón y la proyección ofensiva. Con carrileros largos y dos mediapuntas por detrás del delantero, La Máquina busca generar superioridades entre líneas y amplitud constante, apostando por un juego dinámico que le permita someter al rival desde la circulación. Este planteamiento también exige una salida limpia desde el fondo con línea de tres y una presión tras pérdida bien coordinada para sostener el dominio territorial.

Por su parte, Marc Dos Santos podría optar por repetir el 4-2-3-1 que ha venido utilizando con LAFC, un esquema más equilibrado que se adapta a un equipo en transición. Con doble pivote para proteger la defensa y liberar a sus hombres más creativos, el conjunto angelino puede alternar entre momentos de repliegue y salidas rápidas al contragolpe. Tácticamente, el duelo podría definirse en la zona media, donde Cruz Azul intentará imponer condiciones con su estructura ofensiva, mientras que el equipo angelino buscará explotar los espacios a la espalda de los carrileros con transiciones verticales y juego directo.

LAFC : Hugo Lloris, Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Sergi Palencia, Marky Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz, Tyler Boyd y Heung-Min Son.

: Hugo Lloris, Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Sergi Palencia, Marky Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz, Tyler Boyd y Heung-Min Son. Cruz Azul: Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Amaury García, Willer Ditta, Christian Ebere, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Jorge Rodarte, Luka Romero, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Antecedentes y últimos resultados del LAFC vs Cruz Azul en Concachampions

Ambos equipos se vieron las caras por primera y, hasta ahora, única ocasión en 2020, en un contexto completamente atípico marcado por la pandemia de Covid-19, que obligó a suspender la Liga de Campeones de la Concacaf durante nueve meses y a reanudarla en diciembre en una sede neutral. La serie entre Cruz Azul y LAFC fue una de las más afectadas, ya que ni siquiera pudo disputarse el partido de ida, por lo que el pase a semifinales se definió en un solo encuentro. En ese compromiso, La Máquina sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante el conjunto angelino, con goles de Carlos Vela y Kwadwo Opoku para el equipo dirigido por Bob Bradley, resultado que los dejó eliminados del torneo y selló, hasta la fecha, el único antecedente entre ambas instituciones.

Concacaf Champions Cup 2020 | 17.12.2020 | Los Angeles 2-1 Cruz Azul

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En la fase de eliminación directa del torneo, el reglamento establece que, si el empate persiste tras los partidos de ida y vuelta, la serie se extenderá primero a un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos periodos de 15. En este lapso, todo se define en la cancha y ya no cuenta la ventaja de los goles como visitante. Si al finalizar el alargue no hay un ganador, el pase a la siguiente ronda se decide en tanda de penales.

Antes de llegar a esa instancia, si el marcador global termina igualado, el primer criterio de desempate es el número de goles anotados como visitante. Es decir, avanzará el equipo que haya marcado más fuera de casa durante el tiempo reglamentario de la serie, por lo que esta regla sigue vigente en la competencia. Por eso, los equipos que inician la eliminatoria como visitantes suelen buscar el gol, conscientes de que puede ser clave en la definición.

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