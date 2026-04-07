Jugar en México, una pesadilla para los equipos de la MLS en Concachampions
Desde que cambió el formato del torneo en 2018, el fútbol mexicano domina los cruces en Concachampions, principalmente en partidos en estadios de la Liga MX
- El calendario de los cuartos de la Concachampions
- Así llegan los equipos de la MLS a los cuartos de la Concacaf Champions Cup
- El poderío ofensivo del Cruz Azul, el mayor reto de 2026 para la defensa del LAFC
Este martes 7 de abril se reanuda la Concacaf Champions Cup, con el inicio de los cuartos de final de la edición 2026, que tiene cuatro llaves entre equipos de la MLS contra clubes mexicanos.
Galaxy vs Toluca, Nashville vs América, Tigres frente a Seattle Sounders y LAFC ante Cruz Azul son los cruces para encontrar a los semifinalistas del torneo de la Concacaf, que ha favorecido históricamente a los equipos de la Liga MX.
Si bien los clubes de la MLS han recortado distancias, sus mejores resultados se han dado en la Leagues Cup. En la Concachampions, el saldo es muy favorable para el fútbol mexicano desde que se cambió el formato de cara a la edición del 2018, cuando desapareció la fase de grupos y se disputan solo rondas de eliminación directa.
Desde ese entonces, se han disputado 49 eliminatorias MLS vs Liga MX y en 32 avanzó el equipo del fútbol mexicano (65.3%). Solo una temporada (2022) los clubes MLS ganaron más eliminatorias (3 vs 2), en una campaña que terminó con el título del Seattle Sounders.
- Octavos 2026 | Tigres 5-4 FC Cincinnati
- Octavos 2026 | América 2-1 Philadelphia Union
- Octavos 2026 | Toluca 6-3 San Diego
- Primera ronda 2026 | Pumas 2-4 San Diego
- Final 2025 | Cruz Azul 5-0 Vancouver Whitecaps (partido único)
- Cuartos 2025 | Pumas 3-3 Vancouver Whitecaps (avanza Whitecaps por goles de visitante)
- Cuartos 2025 | Tigres 3-2 LA Galaxy
- Octavos 2025 | Cruz Azul 4-1 Seattle Sounders
- Octavos 2025 | Monterrey 3-3 Vancouver Whitecaps (avanza Whitecaps por goles de visitante)
- Octavos 2025 | Tigres 4-2 FC Cincinnati
- Final 2024 | Pachuca 3-0 Columbus Crew (partido único)
- Semifinal 2024 | Monterrey 2-5 Columbus Crew
- Cuartos 2024 | América 9-2 New England Revolution
- Cuartos 2024 | Tigres 2-2 Columbus Crew (avanza el Crew 4-3 en penaltis)
- Cuartos 2024 | Monterrey 5-2 Inter Miami
- Octavos 2024 | Monterrey 3-1 FC Cincinnati
- Octavos 2024 | Tigres 4-2 Orlando City
- Octavos 2024 | Pachuca 6-0 Philadelphia Union
- Primera ronda 2024 | Tigres 4-1 Vancouver Whitecaps
- Final 2023 | LAFC 1-3 León
- Octavos 2023 | Orlando City 1-1 Tigres (avanza Tigres por goles de visitante)
- Cuartos 2023 | Atlas 2-3 Philadelphia Unión
- Final 2022 | Seattle Sounders 5-2 Pumas
- Cuartos 2022 | León 1-4 Seattle Sounders
- Cuartos 2022 | Pumas 3-3 New England Revolution (avanza Pumas 4-3 en penaltis)
- Cuartos 2022 | CF Montreal 1-2 Cruz Azul
- Octavos 2022 | CF Montreal 3-1 Santos Laguna
- Semifinal 2021 | Philadelphia Union 0-4 América
- Cuartos 2021 | Monterrey 5-2 Columbus Crew
- Cuartos 2021 | Cruz Azul 4-1 Toronto FC
- Cuartos 2021 | América 4-2 Portland Timbers
- Octavos 2021 | Toronto FC 3-2 León
- Final 2020 | Tigres 2-1 LAFC (partido único)
- Semifinal 2020 | LAFC 3-1 América (partido único)
- Cuartos 2020 | Atlanta United 1-3 América
- Cuartos 2020 | Tigres 5-0 NYCFC
- Cuartos 2020 | LAFC 2-1 Cruz Azul (partido único)
- Octavos 2020 | LAFC 3-2 León
- Semifinal 2019 | Sporting Kansas City 2-10 Monterrey
- Cuartos 2019 | Santos Laguna 6-2 NY Red Bulls
- Cuartos 2019 | Tigres 3-0 Houston Dynamo
- Cuartos 2019 | Atlanta United 1-3 Monterrey
- Octavos 2019 | Toluca 0-5 Sporting Kansas City
- Final 2018 | Chivas 3-3 Toronto FC (gana Chivas 4-2 en penaltis)
- Semifinal 2018 | NY Red Bulls 0-1 Chivas
- Semifinal 2018 | América 2-4 Toronto FC
- Cuartos 2018 | Chivas 3-1 Seattle Sounders
- Cuartos 2018 | NY Red Bulls 5-1 Tijuana
- Cuartos 2018 | Tigres 4-4 Toronto FC (avanza Toronto por goles de visitante)
MLS, con solo un triunfo en las últimas 38 visitas a México
El dominio del balompié azteca se nota sobre todo en un rubro: los partidos en casa. Desde el 2018, la MLS suma 45 visitas a territorio nacional y solo en cuatro de ellas se han llevado la victoria a casa. El único en hacerlo desde 2021 fue el Columbus Crew ante Rayados en las semifinales del 2024:
- Octavos Vuelta 2026 | Tigres 5-1 FC Cincinnati
- Octavos Vuelta 2026 | América 1-1 Philadelphia Union
- Octavos Vuelta 2026 | Toluca 4-0 San Diego
- Primera ronda Vuelta 2026 | Pumas 1-0 San Diego
- Final Único 2025 | Cruz Azul 5-0 Vancouver Whitecaps
- Cuartos Vuelta 2025 | Pumas 2-2 Vancouver Whitecaps
- Cuartos Vuelta 2025 | Tigres 3-2 LA Galaxy
- Octavos Vuelta 2025 | Cruz Azul 4-1 Seattle Sounders
- Octavos Vuelta 2025 | Monterrey 2-2 Vancouver Whitecaps
- Octavos Vuelta 2025 | Tigres 3-1 FC Cincinnati
- Final Único 2024 | Pachuca 3-0 Columbus Crew
- Semifinal Vuelta 2024 | Monterrey 1-3 Columbus Crew
- Cuartos Vuelta 2024 | América 5-2 New England Revolution
- Cuartos Vuelta 2024 | Tigres 1-1 Columbus Crew
- Cuartos Vuelta 2024 | Monterrey 3-1 Inter Miami
- Octavos Vuelta 2024 | Monterrey 2-1 FC Cincinnati
- Octavos Vuelta 2024 | Tigres 4-2 Orlando City
- Octavos Vuelta 2024 | Pachuca 6-0 Philadelphia Union
- Primera ronda Vuelta 2024 | Tigres 3-0 Vancouver Whitecaps
- Final Ida 2023 | León 2-1 LAFC
- Cuartos Vuelta 2023 | Atlas 2-2 Philadelphia Union
- Octavos Ida 2023 | Tigres 0-0 Orlando City
- Final Ida 2022 | Pumas 2-2 Seattle Sounders
- Cuartos Vuelta 2022 | León 1-1 Seattle Sounders
- Cuartos Vuelta 2022 | Pumas 3-0 New England Revolution
- Cuartos Ida 2022 | Cruz Azul 1-0 CF Montreal
- Octavos Ida 2022 | Santos Laguna 1-0 CF Montreal
- Semifinal Ida 2021 | América 2-0 Philadelphia Union
- Cuartos Vuelta 2021 | Monterrey 3-0 Columbus Crew
- Cuartos Vuelta 2021 | Cruz Azul 1-0 Toronto FC
- Cuartos Vuelta 2021 | América 3-1 Portland Timbers
- Octavos Ida 2021 | León 1-1 Toronto FC
- Cuartos Ida 2020 | América 3-0 Atlanta United
- Octavos Ida 2020 | León 2-0 LAFC
- Semifinal Ida 2019 | Monterrey 5-0 Sporting Kansas City
- Cuartos Vuelta 2019 | Santos Laguna 4-2 NY Red Bulls
- Cuartos Vuelta 2019 | Tigres 1-0 Houston Dynamo
- Cuartos Ida 2019 | Monterrey 3-0 Atlanta United
- Octavos Vuelta 2019 | Toluca 0-2 Sporting Kansas City
- Cuartos Vuelta 2018 | Chivas 3-0 Seattle Sounders
- Cuartos Vuelta 2018 | Tigres 3-2 Toronto FC
- Cuartos Ida 2018 | Tijuana 0-2 NY Red Bulls
- Final Vuelta 2018 | Chivas 1-2 Toronto FC (Chivas quedó campeón en penaltis)
- Semifinal Vuelta 2018 | América 1-1 Toronto FC
- Semifinal Ida 2018 | Chivas 1-0 NY Red Bulls