¡Cuidado, Cruz Azul! Así llegan los rivales de MLS que enfrentarán a los mexicanos en la Concachampions

Los clubes de MLS llegan con contrastes a la Concachampions: LAFC golea, Seattle gana con oficio, Nashville pierde invicto y Galaxy deja dudas

Los cuatro equipos tuvieron acción este sábado | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La jornada previa a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf dejó señales muy distintas para los clubes de la MLS que se medirán a los representantes de la Liga MX. Concacaf confirmó cuatro cruces entre ambos campeonatos: LA Galaxy vs Toluca, Cruz Azul vs LAFC, Club América vs Nashville SC y Seattle Sounders vs Tigres UANL; las idas se jugarán el 7 y 8 de abril, mientras que las vueltas quedaron para el 14 y 15 del mismo mes.

En ese contexto, el fin de semana en la MLS funcionó como un termómetro competitivo. Nashville perdió el invicto, LAFC firmó una goleada escandalosa, Seattle volvió a mostrar oficio fuera de casa y LA Galaxy dejó dudas con una derrota en su estadio. El panorama, por lo tanto, llega cargado de matices para los equipos mexicanos antes de los duelos de eliminación directa.

Nashville SC, el rival que más se frenó

Nashville SC tropezó justo antes de visitar al América. El cuadro de Tennessee cayó 1-0 ante Chicago Fire luego de recibir un gol de Philip Zinckernagel a los 17 segundos, el primero del danés en la temporada y el tanto más rápido en la historia del Fire. Además, esa derrota representó la primera caída de Nashville en la campaña.

Lo más llamativo para el América es que Nashville no fue borrado del campo, pero sí perdió contundencia. El equipo de B.J. Callaghan manejó la pelota con cerca del 61 por ciento de posesión y obligó a Chris Brady a intervenir varias veces, aunque no logró romper el cerrojo rival. La lectura que deja ese partido es sencilla: Nashville puede instalarse en campo contrario, pero cuando el encuentro se le complica temprano no siempre encuentra una solución clara.

LAFC llega encendido para Cruz Azul

El rival que arriba con mejores sensaciones es LAFC. El conjunto angelino aplastó 6-0 a Orlando City con hat-trick de Denis Bouanga, cuatro asistencias de Heung-min Son, un gol de Sergi Palencia y otro de Tyler Boyd. La victoria, además, dejó a LAFC con marca de 6-0-1 en la campaña.

Para Cruz Azul, la alarma está en la velocidad con la que LAFC resuelve los partidos. El equipo ya ganaba 5-0 antes del descanso: abrió con un autogol de David Brekalo al minuto 7, Bouanga marcó al 20′, 23′ y 28′, y Palencia puso el quinto al 39. No solo fue una noche de pegada, también fue una demostración de asociación, profundidad y contundencia en los metros finales.

Seattle Sounders, un rival incómodo para Tigres

Seattle Sounders también llegará fortalecido a la serie ante Tigres. Los Sounders vencieron 1-0 al Houston Dynamo con un gol de Paul Rothrock al minuto 83 y extendieron su racha sin derrota a cuatro partidos, en otra muestra de que saben competir incluso cuando el juego se vuelve cerrado y físico.

El detalle que más debe observar Tigres es el oficio con el que Seattle ganó fuera de casa. Houston remató más que los visitantes, 13-6, pero el cuadro de Brian Schmetzer resistió y pegó en el tramo final con la única acción decisiva del encuentro. Es un perfil de rival que no necesita dominar durante largos lapsos para sacar una ventaja importante.

LA Galaxy dejó dudas antes de medirse a Toluca

El que llega más golpeado es LA Galaxy. El cuadro angelino perdió 2-1 en casa frente a Minnesota United, después de recibir goles de Anthony Markanich al 51 y Kelvin Yeboah al 67; Marco Reus había empatado de manera momentánea al 57.

La derrota del Galaxy fue todavía más reveladora por la manera en que se produjo. El equipo tuvo 58.6 por ciento de posesión, 20 disparos, siete a puerta y nueve tiros de esquina, pero Minnesota fue mucho más clínico y resolvió con dos tantos en apenas cuatro remates al arco. Para Toluca, eso confirma que su rival puede generar volumen ofensivo, aunque también concede espacios y sufre cuando el contrario castiga cada error.

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