Tigres vs Seattle Sounders en vivo: horario y dónde ver la ida/vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

Es la segunda ocasión que ambos equipos se ven las caras en el torneo internacional de la Concacaf

Tigres vs Seattle Sounders, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

Tigres recibe a Seattle Sounders en el Estadio Universitario para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. El encuentro marca el inicio de una serie entre equipos de la Liga MX y la MLS por el pase a la siguiente ronda del torneo internacional de Concacaf.

El conjunto regiomontano llega tras dos derrotas en el Clausura 2026, luego de caer ante FC Juárez y Tijuana. Por su parte, Seattle avanzó a esta instancia tras eliminar al Vancouver Whitecaps en la ronda previa, así como vencer al Houston Dynamo en la semana anterior del fútbol estadounidense.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de ida/vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026

El partido de ida se jugará el miércoles 8 de abril de 2026. El duelo comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario. La transmisión estará disponible a través de Fox One en televisión de paga y su plataforma digital. En Claro Sports te llevaremos el minuto a minuto del encuentro.

Alineaciones probables Tigres vs Seattle Sounders

Tigres podría realizar ajustes tras los resultados recientes en la Liga MX. El equipo buscaría modificar su estructura en medio campo y ataque para recuperar control del balón y presencia ofensiva. Seattle mantendría una base similar a la utilizada en la ronda anterior. El conjunto de la MLS ha sostenido su esquema con énfasis en la posesión y la salida desde zona baja.

Alineación probable Tigres: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Rómulo, Joaquim, Jesús Garza; Juan Brunetta, César Araujo, Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Lainez; Rodrigo Aguirre.

Alineación probable Seattle Sounders: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Alexander Roldán, Jackson Ragen, Nouhou; Snyder Brunell, Cristian Roldan, Jesús Ferreira, Albert Rusnak, Paul Arriola, Osaze de Rosario.

Antecedentes y últimos resultados del Tigres vs Seattle Sounders en Concachampions

Tigres y Seattle Sounders se han enfrentado en tres ocasiones. El equipo de la MLS tiene ventaja con dos victorias por una derrota en el historial entre ambos clubes.

El último triunfo de Tigres sobre Seattle se registró en 2013. Desde entonces, el club de la Liga MX no ha podido vencer al conjunto estadounidense en competencias oficiales.

2021 | Seattle Sounders 3-0 Tigres | Leagues Cup

2013 (vuelta) | Seattle Sounders 3-1 Tigres | Concachampions

2013 (ida) | Tigres 1-0 Seattle Sounders | Concachampions

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

El reglamento establece que el equipo con mejor marcador global avanza a la siguiente ronda. Si existe empate en el global, se toma en cuenta el criterio de goles como visitante. En caso de mantenerse la igualdad, se disputan tiempos extra. Si el empate persiste, la clasificación se define en tanda de penales desde el punto penal.

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