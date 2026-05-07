Toluca vs LAFC en vivo: resultado y quién gana la vuelta de semifinales en la Concachampions 2026
Toluca vs LAFC: dónde ver el partido de vuelta y conocer si los Diablos Rojos sellan su boleto a la final de la Concacaf Champions Cup 2026
Toluca ya está en el Nemesio Díez
Los Diablos Rojos sueñan con el boleto a la final de la Concachampions y arribaron al Estadio Nemesio Díez con la ilusión de conseguirlo con un triunfo sobre LAFC, con el apoyo de su gente. Los futbolistas arribaron concentrados y con el objetivo firme en la mente.
El Infierno está listo para arder
El Estadio Nemesio Díez está prácticamente listo para recibir el partido de vuelta de la semifinal de la Concacaf Champions Cup 2026, entre Toluca y LAFC, en punto de las 19:30 horas. Los Diablos Rojos quieren que el Infierno arda con la clasificación a la final del torneo, aunque para ello deberán tener una gran actuación en la cancha.
Criterios de desempate en las semifinales de la Concachampions
En la Concacaf Champions Cup, el gol de visitante funciona como el primer criterio de desempate. Es decir, si después de los partidos de ida y vuelta el marcador global termina empatado, avanzará el equipo que haya convertido más goles fuera de casa.
En caso de que la igualdad se mantenga después de aplicar esta regla, el partido de vuelta se irá a tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos cada uno. Durante el alargue, el gol de visitante ya no tiene valor adicional. Si el empate persiste, el boleto a la siguiente ronda se definirá en tanda de penaltis.
Alineaciones del Toluca vs LAFC, al momento
Los dos equipos saltarán a la cancha con lo mejor que tengan disponible, recordando que se dio a conocer de último momento que Antonio Mohamed no podrá contar ni con Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes deben reportarse con la selección mexicana.
Toluca: Luis García, Bruno Méndez, Santiago Simón, Everardo López, Mauricio Isaís, Franco Romero, Marcel Ruiz, Nico Castro, Jesús Ângulo, Helinho y Paulinho.
LAFC: Hugo Lloris, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Aaron Long, Mathieu Choiniere, Palencia, Marco Delgado, Jacob Shaffelburg, Denis Bouanga, Heung-Min Son y Timothy Tillman.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de vuelta en la Concachampions 2026?
LAFC llega con ventaja de 2-1, tras el partido de ida disputado en Los Ángeles la semana pasada. Sin embargo, este miércoles se mete al Infierno, donde los Diablos tienen la intención de remontar el marcador. Este juego lo podrás seguir en vivo y en directo a través de la señal de FOX One. Además, en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿A qué hora juegan Toluca vs LAFC hoy 6 de mayo en la Concacaf Champions Cup?
El equipo de Antonio Mohamed apuesta este semestre por conquistar la Concachampions 2026 y este miércoles por la noche intentará darle la vuelta al marcador para pensar en luchar por el título. El partido de vuelta entre Toluca y LAFC, de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, escuchará su silbatazo inicial a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).
¡¡¡¡BUENAS TARDES!!!!
Sean todos ustedes bienvenidos a una noche mágica de fútbol, en esta ocasión con el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, entre Toluca y LAFC, desde la cancha del Estadio Nemesio Díez.
El bicampeón de México tiene la obligación de ganar este partido, tras caer 2-1 en el juego de ida la semana pasada, por lo que debe hacer valer su condición de local para revertir la situación e instalarse en la final del torneo.
La misión no luce sencilla, al tener enfrente a un Los Ángeles FC que está dispuesto a llevarse el pase a casa, con la ilusión de luchar por el título. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.