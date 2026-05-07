Toluca vs LAFC en vivo: resultado y quién gana la vuelta de semifinales en la Concachampions 2026

¡¡¡¡BUENAS TARDES!!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a una noche mágica de fútbol, en esta ocasión con el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, entre Toluca y LAFC, desde la cancha del Estadio Nemesio Díez.

El bicampeón de México tiene la obligación de ganar este partido, tras caer 2-1 en el juego de ida la semana pasada, por lo que debe hacer valer su condición de local para revertir la situación e instalarse en la final del torneo.

La misión no luce sencilla, al tener enfrente a un Los Ángeles FC que está dispuesto a llevarse el pase a casa, con la ilusión de luchar por el título. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.