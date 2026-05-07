Toluca golea al LAFC y vuelve a la final de Concachampions 12 años después

Los Diablos remontaron la semifinal con un 4-0 en el Nemesio Díez y enfrentarán a Tigres por el título de la Concacaf Champions Cup 2026 el 30 de mayo

Toluca se verá las caras ante Tigres | Claro Sports

Toluca está de regreso en una final internacional. Los Diablos Rojos vencieron 4-0 a LAFC en el Estadio Nemesio Díez, remontaron la semifinal con marcador global de 5-2 y avanzaron a la final de la Concacaf Champions Cup 2026, donde se medirán a Tigres por el título continental el sábado 30 de mayo.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llegó al partido de vuelta con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en California. La serie estaba abierta por el gol de visitante conseguido en la ida, pero Toluca necesitaba ganar en casa para quedarse con el boleto a la final.

LAFC tuvo una oportunidad clara apenas al minuto 8, cuando Timothy Tillman quedó solo frente a la portería después de un remate de Denis Bouanga y un rebote del arquero Luis García. El jugador del conjunto angelino definió por encima del arco y dejó escapar una ocasión que pudo cambiar el desarrollo de la eliminatoria.

Toluca respondió con intentos desde media distancia y comenzó a probar a Hugo Lloris. Marcel Ruiz sacudió el poste derecho tras un disparo que el portero francés alcanzó a desviar, mientras que Nico Castro también estuvo cerca con un remate que pegó en el poste izquierdo. Paulinho tuvo otra aproximación antes del descanso, pero el marcador se mantuvo sin goles al medio tiempo.

La segunda parte cambió el rumbo del partido de inmediato. Al minuto 46, Helinho fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. El propio jugador brasileño tomó la pelota y cobró al minuto 48 con un disparo a la derecha de Lloris, quien se lanzó hacia el lado contrario. Con ese gol, Toluca igualó el global y tomó ventaja en la serie por el criterio de desempate.

¡HELINHO ABRIÓ EL MARCADOR! 🤩🔥



El jugador brasileño cobró de manera perfecta la pena máxima. Ya lo ganan los Diablos.



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Los Diablos no se conformaron con el 1-0 y mantuvieron la presión sobre el área de LAFC. Al minuto 57 llegó el segundo tanto de la noche, cuando Everardo López sacó un disparo desde fuera del área que dejó sin opción a Lloris y puso el 2-0 en el partido, además del 3-2 global para el conjunto mexiquense.

¡GOLAZOOO DE TOLUCA! 🔥👀



Everardo López amplio la ventaja con tremendo golazo. El mexicano clavó su primer gol en #CONCACAF.



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Con la ventaja a favor, Toluca continuó buscando el tercero. Paulinho tuvo una ocasión que Lloris alcanzó a detener, y en el rebote Angulo se quitó a un rival antes de disparar al poste izquierdo. LAFC, por su parte, necesitaba un gol para mandar la eliminatoria al alargue, pero no logró sostener presencia constante en ataque.

El conjunto estadounidense volvió a acercarse al minuto 78, cuando Luis García salió para cortar una acción de peligro y la pelota quedó para Bouanga, cuyo remate terminó en el travesaño. Sin embargo, la jugada ya había sido invalidada por fuera de lugar.

La recta final terminó por inclinar la eliminatoria hacia Toluca. Al minuto 86, Ryan Porteous cortó una jugada manifiesta de gol y recibió tarjeta roja, por lo que LAFC disputó los últimos minutos con diez jugadores en la cancha.

Ya en el cierre, Paulinho sentenció el partido con dos anotaciones al minuto 90. Primero marcó el 3-0 que prácticamente definió la serie y, poco después, firmó el cuarto tanto en un contragolpe tras la asistencia de Uriel Pérez para dejar sin posibilidades a Lloris y sellar el 4-0 definitivo en el Nemesio Díez.

¡GOLAZOOO DE TOLUCA! 🔥👀



Everardo López amplio la ventaja con tremendo golazo. El mexicano clavó su primer gol en #CONCACAF.



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Con este resultado, Toluca regresa a la final de la Concacaf Champions Cup después de 12 años cuando se enfrentó a Cruz Azul en la 2013-14 y ahora buscará el título ante Tigres, que ya esperaba rival en la serie por el campeonato tras dejar en el camino al Nashville.

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