Jugando Claro, en vivo | Miércoles 6 de mayo

Análisis completo sobre la concentración de la selección mexicana y el camino a la final de la Concacaf Champions Cup 2026

Este miércoles, en Jugando Claro, analizaremos la última hora de la concentración de la selección mexicana, luego de que todos los jugadores, incluidos los futbolistas de Toluca, reportaran al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol. Tras la polémica de los permisos otorgados a los jugadores de Toluca, Javier Aguirre echó atrás la autorización que permitía a Alexis Vega y Jesús Gallardo quedarse con su club para disputar la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, lo que reabrió el debate sobre la coordinación entre clubes y selección en el proceso rumbo al Mundial 2026.

El caso de Toluca, con la ausencia de dos de sus jugadores clave para el duelo crucial ante LAFC, ha generado bastante controversia. En Jugando Claro, nuestros expertos desmenuzan las implicaciones de esta decisión y lo que significa para la preparación de la selección mexicana. Además, ofreceremos un análisis detallado del partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y LAFC, donde los Diablos Rojos enfrentaron la difícil tarea de remontar el marcador de 2-1 para avanzar a la final del torneo.

Jugando Claro también revisará cómo la decisión de Aguirre afectará la dinámica del grupo y la relación con los clubes de la Liga MX. El análisis incluirá los detalles de la actuación de los jugadores en la Concachampions, la controversia arbitral y cómo todo esto influye en la moral del equipo de cara a los partidos decisivos de la selección. No te pierdas la cobertura completa y el debate de los especialistas, quienes también abordarán las expectativas para el encuentro de Tigres contra el LAFC y lo que se viene en el camino hacia la final de la Concachampions 2026.

TE PUEDE INTERESAR