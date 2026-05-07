¡La falla del año! Timothy Tillman perdona al Toluca de forma increíble con el arco abierto

El arquero escarlata dejó un rebote dentro del área y la pelota quedó servida para Tillman que solo tenía que empujarla

Tillman tuvo la oportunidad sin portero | Imago7

LAFC tuvo en sus pies la oportunidad de golpear primero en el Estadio Nemesio Díez, pero dejó escapar una ocasión que parecía imposible de fallar. Apenas al minuto 7 del primer tiempo, Timothy Tillman apareció completamente solo frente a la portería de Toluca, ya sin arquero y con todo para definir, pero mandó su disparo por encima del arco.

La jugada nació después de un remate de Denis Bouanga, quien exigió al guardameta Luis García. El arquero escarlata dejó un rebote dentro del área y la pelota quedó servida para Tillman, que llegó de frente, con el marco abierto y sin marca cercana, pero no pudo darle dirección a su remate.

La falla fue un respiro enorme para Toluca, que disputa una de sus noches más importantes del semestre en la Concacaf Champions Cup 2026. Los Diablos Rojos llegaron a la vuelta de las semifinales con la obligación de remontar el 2-1 sufrido en California y cualquier gol de LAFC podía complicar mucho más la eliminatoria.

El conjunto angelino dejó ir una oportunidad clara para aumentar su ventaja global y trasladar toda la presión al equipo de Antonio Mohamed. En una serie de este nivel, donde cada detalle puede definir el boleto a la final, el error de Tillman puede convertirse en una de las acciones más recordadas del partido.

Toluca intenta hacer pesar la localía, la altura y el ambiente del Nemesio Díez para mantenerse con vida en la pelea por el título continental. La afición escarlata respondió en las tribunas y el equipo busca aprovechar ese impulso para meterse de nuevo en una eliminatoria que comenzó cuesta arriba tras el resultado de ida.

La acción también dejó claro que LAFC no llegó a México solo a cuidar la ventaja. El equipo de Los Ángeles salió con intención de atacar y encontró espacios muy pronto, especialmente con Bouanga como uno de sus jugadores más activos en el frente ofensivo.

Por ahora, Toluca sigue con vida gracias a una falla que pudo cambiar el rumbo de la semifinal en los primeros minutos. El perdón de Tillman mantuvo abierto el partido y le dio a los Diablos Rojos margen para buscar la remontada en casa.

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