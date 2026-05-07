América de Cali convence en visita a Alianza Atlético y es favorito para avanzar en Copa Sudamericana

Los Diablos Rojos mostraron superioridad en territorio peruano y el panorama del grupo A los ilusiona con los octavos de final.

Jhon Murillo celebra un gol con América de Cali. – Connie France, AFP.

El empate que Deportivo Macará y Tigre protagonizaron a primer turno abrió la puerta para que el otro partido del grupo A tuviera grandes motivaciones. Alianza Atlético llegaba con la necesidad urgente de un triunfo que lo mantuviera a flote en la disputa por avanzar, al menos, al repechaje. Por su parte, América de Cali debía buscar una victoria que lo pusiera a pelear por el liderato. Esta cuarta jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana puede ser clave para lo que viene y el peor negocio era un empate.

Haciendo honor a lo que se observa en el papel, los Diablos Rojos estuvieron mucho mejor durante el primer tiempo y generaron las mejores ocasiones de gol. La más clara estuvo con un mano a mano en el que Jhon Murillo tuvo todo para anotar, pero el portero Daniel Prieto adivinó el disparo. El guardameta siguió siendo importante al atrapar una chilena de Daniel Valencia que hubiese sido un golazo.

El cuadro peruano intentó sostener la posesión, pero cometía muchos errores en la entrega. La mancha del juego fue el árbitro brasileño Ramón Abatti, que interrumpió bastantes veces el juego y demostró serias falencias en su señalización. De hecho, hubo una acción en la que sancionaba penalti a favor de la visita por un contacto sobre Tomás Ángel, pero terminó dando saque de meta sin que el VAR lo llamara para una revisión en pantalla que hiciera cambiar su decisión. Raro.

El mejor jugador del partido estaba siendo Murillo y el complemento le iba a traer premio. Se dio una acción en la que Jean Fernandes salvó un mano a mano frente a Jorge del Castillo y el contraataque se activó de inmediato con un saque largo del portero. El atacante de destacada actuación encontró espacio y comodidad para definir la oportunidad que puso a ganar al Escarlata al minuto 56.

Un remate de Valencia contra el suelo terminó impactando contra el larguero y era un aviso de lo que venía. El mismo delantero generó un penalti en un contacto de Jesús Mendieta que tuvo que pasar por la revisión en pantalla con llamado del VAR. El que tomó la responsabilidad de la ejecución fue Tomás Ángel y un zurdazo seguro engañó al golero para ampliar la ventaja al 68′.

De ahí en adelante, todo fue control para el América de Cali. El triunfo lo pone en la segunda posición del grupo, por detrás de Deportivo Macará. Teniendo en cuenta que el equipo ecuatoriano debe visitar al Escarlata, se está hablando de un gran escenario para pensar en que es favorito para avanzar directamente a los octavos de final. De paso, el equipo peruano empieza a dejar sus aspiraciones de lado.

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