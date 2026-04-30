Mohamed confía en la remontada: “El gol de visitante es positivo; tenemos que hacer la tarea en casa”

El técnico del Toluca señala que en el Nemesio Díez la historia será diferente ante LAFC y avanzarán a la final de la Concacaf Champions Cup 2026

Mohamed buscará la remontada en el Nemesio Díez. | Imago 7

Toluca salió con derrota del BMO Stadium tras caer 2-1 ante LAFC en la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. A pesar del resultado, el equipo escarlata regresará a México con un gol de visitante que mantiene abierta la eliminatoria rumbo al partido de vuelta en el Estadio Nemesio Díez.

Al finalizar el encuentro, Antonio Mohamed dejó claro que el marcador no cambia el objetivo del equipo y que el tanto fuera de casa representa un factor clave para buscar la remontada en casa.

“Tenemos el gol de visitante, que eso también nos da la tranquilidad, así que nada, obviamente que no nos gusta perder, pero dentro de todo el gol de visitante es una buena noticia para nosotros. El segundo tiempo no fue lo que nosotros queríamos, pero sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego, otra velocidad”, mencionó Mohamed en la conferencia de prensa, posterior al partido en el BMO Stadium.

El técnico escarlata también pidió dejar atrás lo ocurrido en Los Ángeles y enfocarse en el siguiente compromiso, donde Toluca buscará imponer condiciones frente a su afición.

“Esta noche es historia, hay que pensar en lo que viene y en nuestra cancha es otro partido totalmente diferente. Sabemos que la velocidad de la pelota y cómo nosotros nos adaptamos es totalmente diferente. Hoy ya es historia, no podemos hacer nada. Así que estoy pensando positivamente que tenemos que ganar en casa”.

Sobre el desarrollo del partido, Mohamed reconoció que el equipo tenía identificado el planteamiento del rival, pero un balón parado en el cierre terminó por marcar la diferencia.

“Sabíamos que ellos iban a jugar a las espaldas nuestras. Realmente no nos sorprendieron porque sabíamos que hacen eso. Lo hacen muy bien. Y bueno, habíamos llevado el partido bien hasta el final y en un balón parado nos ganan. Creo que fueron justos ganadores y ahora nosotros tenemos que hacer la tarea en casa y ganar en casa. Por eso digo que el gol de visitante es bastante positivo”.

El estratega también respaldó el desempeño de sus jugadores y descartó preocupación por el resultado, al considerar que el equipo compitió durante gran parte del encuentro.

“Todo lo que pasó no me preocupa nada y los jugadores hicieron un buen partido y todavía tienen que seguir mejorando”.

Finalmente, Mohamed insistió en que la serie sigue abierta y que el contexto del partido de vuelta será distinto, por lo que el equipo deberá enfocarse en ese escenario.

“Es otro partido. Esto ya pasó y todo el fútbol y las incidencias son totalmente diferentes en cada partido. Así que allá va a ser otro partido totalmente diferente. Es una pregunta para el otro partido. A ver cuando termine la serie”.

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