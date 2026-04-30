¿Debió ser llamado al Tri? Marcel Ruiz enciende debate tras jugar 90 minutos ante LAFC y salir con hielo en la rodilla

El mediocampista de Toluca volvió a completar un partido tras su lesión y su situación rumbo al Mundial 2026 genera discusión

Marcel Ruiz volvió a ser protagonista con Toluca en la semifinal de ida de la Concacaf Champions Cup 2026, no solo por su rendimiento en el campo, sino por la imagen que dejó al finalizar el encuentro ante LAFC. El mediocampista disputó 90 minutos en el BMO Stadium y abandonó el terreno de juego con hielo en la rodilla derecha, lo que encendió el debate sobre su estado físico.

El partido, que terminó con victoria 2-1 para el conjunto angelino tras un gol en tiempo agregado, marcó un paso importante en la recuperación del jugador, quien no completaba un encuentro desde el pasado 8 de marzo. Su presencia durante todo el compromiso reflejó la confianza del cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed.

Las imágenes compartidas por Claro Sports muestran a Marcel Ruiz con hielo en la rodilla, la misma en la que sufrió una lesión de ligamento cruzado semanas atrás. Sin embargo, dentro del análisis realizado en el programa Jugando Claro, se explicó que este procedimiento forma parte del proceso normal de recuperación y no necesariamente representa una recaída.

El rendimiento de Ruiz en el mediocampo fue uno de los aspectos destacados del Toluca durante el partido, lo que refuerza su importancia dentro del esquema. Su presencia permitió al equipo mantener el equilibrio en momentos clave, incluso cuando LAFC tomó la iniciativa en el segundo tiempo.

Sin embargo, su situación también ha generado cuestionamientos en torno a su condición física a largo plazo. Dentro del análisis, se planteó la posibilidad de que el jugador esté asumiendo riesgos al regresar a la actividad competitiva en un periodo relativamente corto tras su lesión.

El debate se intensifica debido a que recientemente se dio a conocer su ausencia en la lista de convocados de la selección mexicana para el Mundial 2026. Para nuestros analistas, esta decisión podría estar relacionada con la incertidumbre sobre su estado físico y su ritmo de competencia.

También se mencionó que el proceso de evaluación del jugador podría mantenerse abierto, considerando que aún existe la posibilidad de realizar ajustes en la lista definitiva. En ese contexto, el rendimiento de Marcel Ruiz en la Liguilla del Clausura 2026 y en la Concachampions podría ser determinante.

Por lo pronto, Toluca se enfoca en el partido de vuelta, donde buscará remontar la eliminatoria en casa. Mientras tanto, la situación de Marcel Ruiz seguirá siendo uno de los temas a seguir, tanto por su impacto en el equipo como por su posible papel en el futuro inmediato de la selección mexicana.

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