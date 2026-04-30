Bravas y América empatan en la ida y dejan abierta la serie de cuartos

La serie de cuartos de final se mantiene abierta tras un duelo intenso en la frontera que se definirá en la capital

Bravas y América igualan y dejan todo para la vuelta | Imago7

Bravas y América empataron 1-1 en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, en un partido disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez que dejó la eliminatoria abierta rumbo al encuentro de vuelta.

El ambiente en la frontera respondió a la instancia del torneo, con una buena entrada que acompañó un arranque dinámico. Apenas al minuto 3, Aisha Solórzano generó la primera oportunidad clara al quedar frente a Sandra Paños, quien reaccionó a tiempo para evitar el gol. En la siguiente acción, Scarlett Camberos apareció por la banda derecha, pero la defensa local logró reorganizarse para cortar el peligro.

Bravas mantuvo la presión en los primeros minutos. Al 12, Solórzano volvió a exigir a Paños con un disparo cruzado que obligó a la guardameta a recostarse sobre su poste. La insistencia tuvo recompensa un minuto después, cuando Norma Palafox recuperó el balón en salida, habilitó a Liliana Mercado y la capitana definió con un disparo al ángulo para el 1-0.

América reaccionó de inmediato y comenzó a generar peligro en campo rival. Al 18’, Camberos desbordó y asistió a Nancy Antonio, quien remató, pero el balón se estrelló en el travesaño. La presión continuó y al 23’ se produjo una jugada en el área que terminó con el balón golpeando ambos postes sin que nadie pudiera empujarlo al fondo.

El conjunto visitante tomó el control del partido, especialmente por el sector izquierdo, donde Camberos se convirtió en la principal vía de ataque. Por su parte, Bravas optó por buscar salidas rápidas con trazos largos, aprovechando la velocidad de Palafox y Solórzano. Con esa dinámica, el marcador se mantuvo 1-0 al descanso.

El segundo tiempo comenzó con intensidad. Apenas al reinicio, un error en la salida de Bravas permitió que Nancy Antonio recuperara el balón y sacara un disparo que fue contenido por Emily Alvarado. La respuesta local llegó de inmediato, con un trazo largo para Solórzano que terminó con un intento desviado ante la presión defensiva.

La insistencia de América encontró recompensa al minuto 62. Scarlett Camberos tomó el balón por el costado izquierdo y sacó un disparo cruzado que superó a Alvarado para igualar el marcador 1-1.

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a influir en el ritmo del partido. Ambos equipos realizaron ajustes, pero las opciones claras disminuyeron. Bravas tuvo una oportunidad al 72 con un tiro libre de Liliana Mercado, que fue contenido por Paños.

En la recta final, América optó por manejar la posesión, mientras que Bravas evitó arriesgar de más. El empate se mantuvo hasta el silbatazo final, dejando todo por definirse en el partido de vuelta.

La serie se resolverá el próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América buscará aprovechar la localía, mientras que Bravas necesitará ganar para avanzar a las semifinales.

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