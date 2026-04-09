Mohamed deja en manos de Marcel Ruiz su regreso: “Esta semana será decisiva”

El entrenador argentino habla sobre la victoria ante el Galaxy en la Concachampions y aseguró estar inconforme con recibir dos goles

Antonio Mohamed habla de la lesión de Marcel Ruiz | Imago 7

Toluca tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup tras imponerse 4-2 al LA Galaxy, en un partido donde el equipo de Antonio Mohamed logró el objetivo de ganar en casa, aunque también dejó aspectos por ajustar de cara a la vuelta.

En conferencia de prensa, el técnico argentino reconoció que el resultado pudo ser distinto, pero valoró la ventaja obtenida. “Recibir goles no estaba presupuestado, en el fútbol no hay lógica. Un partido para ganar 3 o 4 a 0 y si nos vamos 4-2 nos tiene que servir para saber que el rival tiene jerarquía y que nos puede hacer daño”, explicó.

Mohamed fue claro al señalar que la serie no está resuelta y que el partido en Carson tendrá condiciones distintas. “Allá va a ser otro partido totalmente diferente. Llevamos ventaja de dos goles, pero nosotros sabemos cómo lo tenemos que ir a jugar, sabemos que va a ser difícil, pero llevamos una buena ventaja”, apuntó.

El entrenador también dejó en claro que el planteamiento no cambiará para el encuentro de vuelta. “Nosotros no nos vamos a ir a meter atrás, vamos a ir a jugar el partido como lo hemos jugado en cualquier cancha. Esa es nuestra idea”, afirmó. Además, destacó la reacción de su equipo durante el encuentro: “Lo bueno es que el equipo recibió gol y fue a buscar. Recibió gol y fue a buscar. Entonces eso el equipo no lo renuncia nunca”.

En cuanto al rendimiento colectivo, Mohamed consideró que el equipo cumplió con lo necesario en la ida. “Hicimos lo que teníamos que hacer, ganar. Lo ideal hubiese sido 2-0 mejor que 4 a 2, pero bueno, ya está, quedó así el resultado”, comentó, al tiempo que recordó que antes de la vuelta deberán enfocarse en el compromiso de liga.

Mohamed deja en duda el regreso de Marcel Ruiz

Uno de los temas centrales del equipo sigue siendo Marcel Ruiz y las opciones de recuperarse de cara al cierre del torneo regular. Mohamed evitó asegurar una fecha concreta para su regreso, aunque explicó el panorama del plantel. “En eso no lo puedo aventurar porque sería adivinar… seguramente va a tener alguna semana fuera y después nosotros sentimos el ritmo”, señaló.

Mohamed dejó la decisión en manos del propio jugador y aseguró que el club no ejercerá presión. “Él tiene que hacer lo que diga su corazón, yo haría lo mismo que él, si no tiene una bala, la gastaría”, expresó. Además, añadió: “No le metemos ningún tipo de presión. Esto es una decisión personal, obviamente que es su cuerpo y estamos apoyándolo en todo”.

El entrenador adelantó que los próximos días serán clave para definir su situación. “Veremos estos días, esta semana será decisiva para él y que sea lo mejor”, comentó.

Finalmente, Mohamed reconoció que el equipo no logró mantener su portería en cero, pero destacó el resultado global. “No estamos con la alegría de haber logrado un cero en la portería, pero tenemos una buena ventaja… estamos confiando en que vamos a cerrar la serie”, concluyó.

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