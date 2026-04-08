¿Toluca, con miedo ante el LA Galaxy en la Concachampions? Turco Mohamed: “Seremos más precavidos”

Toluca necesita sacar ventaja en la ida de los cuartos de final de la Concachampions ante el LA Galaxy, partido que se disputará en el Nemesio Diez

Turco Mohamed ya piensa en el Toluca vs LA Galaxy | Imago7

El técnico del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, afina los últimos detalles para el partido de ida de los cuartos de final ante LA Galaxy en la Concachampions 2026. Aunque los entrenadores suelen guardar con recelo su planteamiento, el estratega argentino dejó entrever que los Diablos Rojos asumirán el compromiso con cierta cautela, conscientes de la exigencia que representará el duelo de este miércoles 8 de abril en el Estadio Nemesio Diez.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Mohamed también habló sobre el cambio de escenario que enfrentará su equipo, ya que por primera vez en esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf abrirán una serie como locales. El estratega destacó la importancia de manejar correctamente este contexto al revelar que piensa sacar ventaja, no sin antes cuidarse lo más posible ante los jugadores angelinos.

“Para nosotros es una situación nueva, porque siempre habíamos cerrado las series en casa y nos había ido bien. Esta vez será al revés, pero no cambia nuestra postura. Tal vez, como locales, buscaremos ser un poco más precavidos, pero el objetivo principal es ganar y sacar ventaja para que la serie no se complique en la vuelta”, declaró el Turco Mohamed frente a la prensa.

El LA Galaxy no atraviesa su mejor momento futbolístico, ubicado en la posición 12 de la Conferencia Oeste de la MLS; sin embargo, en Toluca no se confían, ya que consideran que el panorama en la Concachampions puede ser completamente distinto. El equipo dirigido por Greg Vanney sigue siendo un rival de cuidado en una serie internacional.

“Venir a Toluca siempre es un reto importante. Las palabras son fáciles, pero hay que demostrar en la cancha. Nosotros nos enfocamos en eso. Hemos aprendido a competir en distintos escenarios. Hemos ganado series de diferentes formas y esta no será la excepción. Probablemente el rival juegue con un bloque bajo y busque transiciones, pero estamos preparados para adaptarnos. El equipo sabe cómo responder en distintos momentos del partido”, manifestó el técnico mexiquense.

Antonio ‘Turco’ Mohamed dejó claro que la rotación de su plantilla será fundamental en la recta final de la temporada, ante la carga de partidos entre la Liga MX y la Concachampions. Con Toluca ubicado en la tercera posición del Clausura 2026 con 26 puntos, a falta de cuatro jornadas, el técnico contempla dosificar a sus principales figuras para mantener el nivel competitivo y llegar en óptimas condiciones a ambas competencias.

“Es fundamental dosificar. Sí se pueden competir ambas cosas, pero hay que saber cómo hacerlo. La rotación es clave para mantener el nivel. Nuestro objetivo es llegar a las instancias finales en ambas competencias”, sentenció el argentino. “Con rotación, siempre priorizando las necesidades inmediatas. Hoy lo más importante es el partido de mañana, así que iremos con lo mejor que tenemos. Después veremos cómo ajustar, pero el enfoque es ir partido a partido y empezar a marcar diferencia desde ahora”.

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