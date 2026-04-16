Mohamed destaca el regreso de Marcel Ruiz: “Está listo para volver al nivel más alto”

El técnico se mostró satisfecho tras el triunfo 3-0 de Toluca ante LA Galaxy, que los clasifica a semifinales de la Concachampions 2026 con un global de 7-2

La importancia del regreso de Marcel Ruiz. Imago 7

El Toluca logró una victoria clave ante LA Galaxy por 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, asegurando su lugar en las semifinales con un marcador global de 7-2. En la conferencia de prensa posterior al partido, Antonio Mohamed, técnico del equipo, habló con entusiasmo sobre el regreso de Marcel Ruiz, quien estuvo ausente por un mes debido a una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco. El regreso del mediocampista mexicano, quien ingresó al minuto 74 en el partido, generó una gran expectativa.

“Es una gran noticia para nosotros. Marcel tiene una gran calidad, y su regreso es un paso importante para que esté nuevamente al nivel que conocemos. Es un jugador que nos aporta mucho en el mediocampo y en la generación de juego“, expresó Mohamed en conferencia de prensa. A pesar de estar en proceso de recuperación, el Turco se mostró confiado en que Ruiz podrá ser un refuerzo clave en los próximos partidos, tanto en Concachampions como en la Liga MX.

“A pesar de que todavía no está al 100%, su capacidad para manejar la pelota, su visión de juego y su liderazgo en el campo no tienen comparación“, agregó el estratega. El regreso de Ruiz es aún más relevante considerando la escasez de opciones debido a las bajas en el plantel. A pesar de su reciente lesión, Marcel Ruiz mostró signos de que su recuperación va por buen camino, realizando un par de jugadas destacadas en los minutos que estuvo en cancha.

“Sabemos que ha debido tener paciencia, pero su actitud y el trabajo que está haciendo para volver a estar en su mejor nivel son dignos de reconocer“, comentó Mohamed, quien subrayó la importancia de tener a todos los jugadores comprometidos en este momento clave de la temporada.

Mohamed y el plan para el futuro

De igual forma, Mohamed se mostró satisfecho tras el triunfo 3-0 ante LA Galaxy. El Turco destacó la intensidad y el compromiso del equipo a lo largo del partido y, a pesar de las bajas y la falta de pretemporada, señaló que la clave de su éxito es la cohesión y la credibilidad en el trabajo táctico.

“Estoy muy contento con lo que hizo el equipo, jugamos un partido tácticamente muy bueno. Fuimos superiores a LA Galaxy en todo momento. Sabemos que aún faltan partidos importantes, pero tenemos la ventaja de cerrar en casa, lo que es fundamental”, comentó Mohamed. Además, destacó que el equipo tiene muy claro su objetivo y la mentalidad para seguir luchando en la Concachampions y en la Liga MX. “Tenemos un plantel comprometido, en el que todos creen en lo que hacemos, y eso se ve en la cancha“.

El desafío de la próxima ronda: LAFC

Sobre el próximo rival, LAFC, Mohamed expresó que tienen una idea clara de lo que se viene. “Sabemos que será un rival difícil, con mucha calidad, pero estamos preparados para ello. Esta victoria nos da mucha confianza“, señaló el estratega argentino, que también se mostró confiado en la continuidad del trabajo del plantel, el cual ha demostrado tener la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias, como lo han hecho durante la temporada.

La fortaleza de Toluca en ambos torneos

El Toluca avanzó con un rendimiento destacable, con varias bajas, pero con la capacidad de mantener una sólida defensa y una ofensiva eficaz. Mohamed también fue cuestionado sobre la diferencia entre la MLS y la Liga MX, a lo que respondió que no ve una superioridad clara entre ambas ligas. “Toluca tiene 100 años y la liga mexicana lo mismo. Creo que acá en la MLS están haciendo un gran trabajo, los equipos juegan muy bien, son muy competitivos y está todo muy parejo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ya hablar de que una liga está arriba de la otra… bueno, ayer fue un equipo que ganó en el Azteca con autoridad y hoy nosotros vinimos aquí y ganamos con autoridad“, agregó, refiriéndose al triunfo sobre el equipo estadounidense.

Toluca, con su clasificación a semifinales, sigue demostrando su fortaleza en ambos torneos. Mohamed ha logrado imprimirle a su equipo una filosofía de trabajo que les permite afrontar cualquier reto con la mentalidad adecuada. El Turco dejó claro que la prioridad es seguir con humildad y trabajando por el objetivo de continuar haciendo historia en la Concachampions 2026.

Con este avance, el equipo sigue firme en la pelea por el título y, por supuesto, mantiene vivas sus aspiraciones de llegar al Mundial de Clubes 2029. El trabajo continúa y el próximo reto se acerca, con la mirada puesta en los próximos enfrentamientos decisivos tanto en la Concachampions como en la Liga MX.

TE PUEDE INTERESAR