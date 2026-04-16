Nuevo entrenador de talla mundial para el karate mexicano

El karate mexicano se fortalece con el doble campeón mundial egipcio Abdalla Abdelaziz como nuevo entrenador para afrontar los retos de 2026

Abdalla Abdelaziz se une al equipo rumbo a Juegos Centroamericanos. Foto: Cortesía

El karate mexicano afrontará los retos del 2026 de la mano de una nueva guía de talla internacional, el doble campeón mundial egipcio en -73kg. Abdalla Abdelaziz que se une al equipo de entrenadores para buscar hasta cuatro oros en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo y en que mejoren posiciones en el Mundial.

“En realidad es un gran placer y un honor estar aquí. Gente estupenda, atletas estupendos, entrenadores estupendos, así que es un gran placer para mí. Y ahora el equipo se está preparando para los Juegos Centroamericanos y tenemos que clasificar en todas las categorías. Y estamos en momentos importantes, como los Juegos Panamericanos del próximo año y los Campeonatos Panamericanos”, dijo en entrevista con Claro Sports.

El egipcio fue campeón en los World Games del año pasado en Chengdu, China, y compitió en Tokyo 2020, pero en febrero pasado se retiró y aceptó el reto de por lo menos trabajar dos años en México para aportar su gran experiencia en un deporte que esperan regrese al programa olímpico.

“En realidad tienen a varios karatecas importantes en México que tienen una calidad muy, muy buena. Así que espero dar todo lo que tengo y que se logren resultados importantes, pues la cuestión es de trabajar”, explicó el entrenador de 27 años.

Este jueves, la selección mexicana buscará en República Dominicana las plazas en kumite y kata para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo con sus mejores exponentes Guadalupe Quintal, y Pablo Benavides que son los que lideran por su experiencia y medallas obtenidas en San Salvador 2023.

“México forma parte del top 3, top 4 de cada categoría, entonces no hay problema. No debería haber problema y además trabajamos muy duro para que no haya problema, que eso es lo más importante. O sea, se ha hecho un trabajo serio para que no tengamos ninguna dificultad en esta clasificación”, explicó Manuel Candia, entrenador nacional.

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