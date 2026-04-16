Promotora de Miami demanda a Messi por presunto incumplimiento de contrato

VID Music Group presentó una demanda contra el astro albiceleste y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Messi durante el 2026 con el Inter Miami | REUTERS/Marco Bello

Una importante firma organizadora de eventos con sede en Miami ha llevado a uno de los futbolistas más emblemáticos del mundo ante la justicia estadounidense. VID Music Group presentó una demanda contra Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades en el cumplimiento de un contrato relacionado con dos partidos amistosos programados en octubre pasado en Estados Unidos. La demanda, interpuesta en el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, acusa a ambas partes de generar pérdidas millonarias al no cumplir con los términos pactados.

El núcleo del conflicto gira en torno a un contrato valorado en 7 millones de dólares, mediante el cual VID Music Group adquirió “los derechos exclusivos de organizar y promover” los amistosos de Argentina contra Venezuela y Puerto Rico. Según el documento presentado ante la corte, el acuerdo establecía que Messi debía participar al menos 30 minutos en cada uno de esos encuentros, salvo en casos de lesión, enfermedad o fuerza mayor.

La promotora alega que Messi y la AFA incumplieron esa cláusula, pues en el primer partido, jugado el 10 de octubre de 2025 en el Hard Rock Stadium, el astro argentino no saltó al campo y observó el encuentro desde una suite privada, según detalla la demanda. Esta decisión, sostiene VID Music Group, impactó negativamente en la asistencia al evento, que fue de aproximadamente 15,000 personas, muy por debajo de lo esperado.

Además, los demandantes señalan que se enteraron de la ausencia de Messi apenas horas antes del juego, lo que impidió tomar acciones para mitigar el efecto en la venta de boletos y la promoción del evento. Lo que agrava la situación, según la parte demandante, es que el futbolista jugó y anotó dos goles al día siguiente con el Inter Miami, lo que pone en duda que su incomparecencia se debiera a motivos legítimos como lesión o enfermedad.

En el segundo caso, VID Music Group afirma haber perdido alrededor de 1.3 millones de dólares en el partido contra Puerto Rico, que originalmente debía celebrarse en Chicago pero fue trasladado al Chase Stadium en Florida debido, según la defensa, a preocupaciones de seguridad y al ambiente social en la ciudad. La demanda destaca que dicho cambio se realizó con muy poco tiempo para promover el juego y vender entradas suficientes.

Los demandantes también acusan a la AFA de no cumplir otras promesas pactadas, como la organización de tres encuentros amistosos en China para compensar las pérdidas. Esa serie de compromisos, que según la promotora habrían ayudado a mitigar los daños ocasionados, nunca se concretó pese a las supuestas garantías de la asociación y de Julián Marcos Kapelan, agente también implicado en la demanda.

El recurso legal presentado incluye 11 cargos distribuidos entre Messi, la AFA y Kapelan, que van desde el rompimiento de contrato hasta enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente, reflejando la complejidad del litigio. VID Music Group ha anunciado que ofrecerá más detalles de la demanda en una conferencia de prensa en Miami este martes, marcando un capítulo más en el debate legal y comercial relacionado con la presencia de estrellas del fútbol en eventos de alto perfil.

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