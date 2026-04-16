Esgrima en los Juegos Centroamericanos 2026: El COM promete transparencia en el proceso selectivo

El Comité Olímpico Mexicano tomará el control del proceso selectivo de esgrima para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo con total transparencia

El COM tomará el control del proceso selectivo de esgrima. Imago 7

El Comité Olímpico Mexicano (COM) a cargo de María José Alcalá hará en junio el proceso selectivo de esgrima para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026 para darles transparencia y claridad a los atletas, la sede está por definirse en los próximos días.

“Existen todavía algunos dimes y diretes y algunas situaciones que ponen en nerviosismo total a los atletas y queremos evitarnos situaciones complicadas. El Comité Olímpico Mexicano convocará un sistema de clasificación donde toda la operación y la organización de este sistema de clasificación de acuerdo a las facultades que tenemos lo haremos nosotros. Queremos que participen los atletas que tengan interés de ir a los Juegos Centroamericanos. Nadie va a tener limitantes”, explicó la exclavadista en entrevista con Claro Sports.

El problema recae por la existencia de dos federaciones nacionales, una reconocida por el COM, la de Jorge Castro que es la Federación Mexicana de Esgrima y la de Holda Lara, titular de la Asociación Deportiva Nacional de esgrima mexicana que es apoyada por CONADE, pero no tiene el aval de la Internacional.

“Esto no quiere decir que nosotros estemos desconociendo y reconociendo a otros, no. Lo que no queremos es que haya controversia dentro del sistema de clasificación para el evento multideportivo que organiza el Comité Olímpico Mexicano porque queremos que vayan los mejores atletas y no queremos que ninguna parte utilice a los atletas. Entonces esto va a ser así, con toda la claridad del mundo y espero que todo salga en orden”, aseveró.

Con esta solución se evitarán los conflictos del año pasado con el equipo que se conformó para los Juegos Panamericanos Jr. de Asunción porque en el selectivo nacional no participaron los esgrimistas que consiguieron los boletos.

La presidenta del COM insiste en que los mejores deportistas de las 40 disciplinas son los que conformarán la delegación mexicana, por ello habrá total transparencia.

“Estamos por anunciar todos los sistemas de clasificación que les darán claridad a todos los atletas, de todas las especialidades. Que todos sepan las reglas del juego “, explicó.

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