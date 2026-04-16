¿Megapuente de seis días en la SEP entre abril y mayo? Esto sabemos de la suspensión de clases

Los días feriados no solo son un respiro para los alumnos, sino también para los docentes y el personal administrativo

¿Por qué el 1 de mayo es festivo en México? | Reuters

México, un país lleno de tradiciones y celebraciones, se prepara para los próximos puentes feriados que afectarán el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el año 2026, los estudiantes podrán disfrutar de varios días de descanso programados por la SEP, lo que les permitirá relajarse y disfrutar de tiempo libre. Los días feriados no solo son un respiro para los alumnos, sino también para los docentes y el personal administrativo, quienes aprovechan estas fechas para recargar energías.

¿Cuándo es el próximo puente feriado de la SEP en México?

El próximo puente feriado para los estudiantes de la SEP será el lunes 1 de mayo de 2026, en conmemoración del Día del Trabajo. Esta fecha será un descanso obligatorio para todos los niveles educativos en el país. Además, este día será una oportunidad para reflexionar sobre los logros y avances laborales, mientras se disfruta de un merecido descanso. Sin embargo, como cada año, los puentes pueden cambiar dependiendo de los ajustes de calendario que haga la SEP.

¿Por qué serían hasta seis días de descanso para los estudiantes entre abril y mayo?

Entre abril y mayo de 2026, los estudiantes podrían disfrutar de hasta seis días de descanso gracias a varios puentes y días festivos que coinciden con los fines de semana. Uno de estos puentes largos será el que ocurre del 29 de abril al 1 de mayo, ya que el 30 de abril (Día del Niño) es un día festivo no obligatorio, pero algunas escuelas lo consideran para ofrecer descanso adicional a los estudiantes. Así, los estudiantes disfrutarán de un fin de semana largo que incluye tanto el 1 de mayo (Día del Trabajo) como el 4 de mayo. Esta combinación de días no solo beneficia a los niños, sino también a los padres, quienes pueden aprovechar este tiempo para disfrutar de actividades en familia.

¿Cuáles son los días inhábiles en la SEP obligatorios en 2026?

En 2026, la SEP ha establecido varios días inhábiles para los estudiantes de educación básica, media superior y superior. Entre los más destacados se encuentran los días festivos nacionales, como el 16 de septiembre (Día de la Independencia) y el 20 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana). Estos días serán considerados inhábiles y de descanso obligatorio en todo el sistema educativo. Además, los días 31 de diciembre (Nochevieja) y el 1 de enero (Año Nuevo) también se consideran días de descanso. Para algunos, esto significa que disfrutarán de un descanso extendido en ciertas fechas específicas, mientras que otros pueden usar estos días para recargar energías en su entorno personal.

Todos los días festivos en México, de abril a diciembre

México tiene una rica tradición de días festivos a lo largo del año, y de abril a diciembre no es la excepción. Estos son los días festivos nacionales y oficiales que marcan la pauta para el calendario escolar y de trabajo en el país:

1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. 5 de mayo: Batalla de Puebla (sólo en algunas localidades, no obligatorio para todos los sectores).

Batalla de Puebla (sólo en algunas localidades, no obligatorio para todos los sectores). 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Día de la Independencia de México. 2 de noviembre: Día de Muertos (en algunas entidades, con descansos extendidos).

Día de Muertos (en algunas entidades, con descansos extendidos). 20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.

Día de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre: Navidad.

Estos días no solo son importantes en el calendario escolar, sino que también marcan momentos de reflexión y celebración nacional. A lo largo de estos meses, los estudiantes podrán disfrutar de varios puentes y descansos, lo que les permitirá disfrutar de tiempo libre y vacaciones familiares.

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