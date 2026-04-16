¡El chef ‘cocina’ la remontada! Stephen Curry lidera la victoria de los Warriors ante Clippers

Las 35 unidades marcadas por Curry fueron cruciales para llevar a Golden State al siguiente juego del Play-In ante los Suns

Stephen Curry mostró una de sus mejores versiones. | Reuters.

Los Golden State Warriors demostraron su temple y capacidad de remontar al derrotar 126-121 a Los Angeles Clippers en un emocionante juego del Play-In de la Conferencia Oeste. Con esta victoria, los Warriors avanzan al siguiente enfrentamiento contra los Phoenix Suns, donde se definirá el octavo puesto general de la conferencia. El ganador de esa serie se medirá a los primeros sembrados, Oklahoma City Thunder, en la primera ronda de los Playoffs 2026.

El líder indiscutible de la victoria fue Stephen Curry, quien anotó 35 puntos, incluyendo un triple decisivo con 50 segundos por jugar en el último cuarto. Su desempeño, especialmente en la segunda mitad, fue clave para la remontada de los Warriors, quienes estuvieron abajo por 13 puntos en el último cuarto. Curry anotó 27 de esos 35 puntos en los últimos dos períodos, dejando claro que sigue siendo para los grandes momentos dentro de la NBA.

Warriors INCREDIBLE COMEBACK in the fourth to beat Clippers in Play-In 🗣️ pic.twitter.com/zaUh91xdnJ — Golden State Warriors (@warriors) April 16, 2026

Al Horford también tuvo un papel fundamental en la victoria de los Warriors. En apenas 22 minutos de juego, el dominicano encestó 14 puntos, destacándose por su habilidad para anotar desde el perímetro. Horford marcó cuatro triples en un lapso de tres minutos al final del cuarto período, lo que permitió a los Warriors tomar la delantera por primera vez desde el segundo cuarto. Su racha de triples fue clave para elevar el ánimo del equipo cuando la presión aumentaba.

Los Clippers, por su parte, lucharon durante todo el encuentro, con Leonard sumando 21 puntos, pero la presión de los Warriors fue demasiado. A pesar de la gran actuación de Bennedict Mathurin, quien lideró a Los Angeles con 23 puntos, los Clippers no lograron asegurar el juego. Esta derrota marca su ausencia en la postemporada por primera vez desde 2022, y solo la tercera vez que no están presentes en los Playoffs en los últimos 15 años

La victoria de Golden State no solo fue un triunfo de remontada, sino también una demostración de experiencia en los momentos clave. Curry, quien regresó de una lesión que lo dejó fuera durante 27 partidos, demostró que sigue siendo el jugador principal de los Warriors. Ahora, su próxima prueba será enfrentarse a los Phoenix Suns, en un duelo que podría llevarlos a enfrentar al favorito Oklahoma City Thunder.

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