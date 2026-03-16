Monterrey, golpeado: lesión de Íker Fimbres y posible equipo B ante Cruz Azul en Concachampions
Rayados llega a Puebla con seis bajas y la obligación de remontar ante Cruz Azul tras caer 3-2 en la ida
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Monterrey llegará en crisis a la Vuelta de Octavos de Final de Concachampions, el equipo solo suma un triunfo en los últimos cinco partidos y son seis jugadores descartados para enfrentar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
El juvenil Íker Fimbres se sumó a la lista de seis jugadores descartados para el cuerpo técnico del argentino Nico Sánchez, en donde el Monterrey está obligado a ganar por dos goles para avanzar a la siguiente fase de Concachampions.
El centrocampista presentó una lesión de grado 2 en la sindesmosis del tobillo derecho, además de un edema óseo y otras lesiones menores asociadas en dicha articulación, esto tras la jornada 11 del Clausura 2026 en donde Rayados igualó de visitante ante Juárez FC.
🏥 @HospitalAngeles Valle Oriente presenta el reporte médico de Iker Fimbres.👇🏼#EnLaVidayEnLaCanchahttps://t.co/oBOXbihtAf— Rayados (@Rayados) March 16, 2026
Por lesión el Monterrey no podrá contar con Sergio Canales, Stefan Medina, Lucas Ocampos y Érick Aguirre, quienes entrenaron diferenciado este lunes en el campo de entrenamiento El Barrial, donde el equipo cerró su preparación para enfrentar a Cruz Azul en partido de Concachampions.
A las cinco bajas por lesión se suma la del arquero uruguayo Santiago Mele, quien fue expulsado en la recta final del partido de Ida y pagará la suspensión de un partido el martes por la noche cuando el Monterrey visite en Puebla a La Máquina por la Vuelta de Octavos de Final de Concachampions.
Rayados está obligado a ganar por dos goles de diferencia para avanzar de manera directa a Cuartos de Final, luego de caer 3-2 en el Gigante de Acero con un gol en el tiempo agregado del argentino Nicolás Ibáñez.