Monterrey, golpeado: lesión de Íker Fimbres y posible equipo B ante Cruz Azul en Concachampions

Rayados llega a Puebla con seis bajas y la obligación de remontar ante Cruz Azul tras caer 3-2 en la ida

El canterano rayado sufrió una lesión de tobillo en la vista a Juárez | Imago 7

Monterrey llegará en crisis a la Vuelta de Octavos de Final de Concachampions, el equipo solo suma un triunfo en los últimos cinco partidos y son seis jugadores descartados para enfrentar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El juvenil Íker Fimbres se sumó a la lista de seis jugadores descartados para el cuerpo técnico del argentino Nico Sánchez, en donde el Monterrey está obligado a ganar por dos goles para avanzar a la siguiente fase de Concachampions.

El centrocampista presentó una lesión de grado 2 en la sindesmosis del tobillo derecho, además de un edema óseo y otras lesiones menores asociadas en dicha articulación, esto tras la jornada 11 del Clausura 2026 en donde Rayados igualó de visitante ante Juárez FC.

Por lesión el Monterrey no podrá contar con Sergio Canales, Stefan Medina, Lucas Ocampos y Érick Aguirre, quienes entrenaron diferenciado este lunes en el campo de entrenamiento El Barrial, donde el equipo cerró su preparación para enfrentar a Cruz Azul en partido de Concachampions.

A las cinco bajas por lesión se suma la del arquero uruguayo Santiago Mele, quien fue expulsado en la recta final del partido de Ida y pagará la suspensión de un partido el martes por la noche cuando el Monterrey visite en Puebla a La Máquina por la Vuelta de Octavos de Final de Concachampions.

Rayados está obligado a ganar por dos goles de diferencia para avanzar de manera directa a Cuartos de Final, luego de caer 3-2 en el Gigante de Acero con un gol en el tiempo agregado del argentino Nicolás Ibáñez.

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