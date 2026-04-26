¡Bicampeón de goleo! Joao Pedro se corona tras superar a La Hormiga en el Clausura 2026

Joao Pedro asegura el título de goleo del Clausura 2026 y firma su segundo campeonato consecutivo en la Liga MX.

Joao Pedro, campeón de goleo del Clausura 2026 | Claro Sports

Joao Pedro cerró el Clausura 2026 como el máximo goleador de la Liga MX y confirmó su dominio en el área al conquistar su segundo título consecutivo. El delantero del Atlético de San Luis aseguró el reconocimiento tras llegar a 14 anotaciones, cifra que lo colocó por encima del mexicano Armando González.

La definición del campeonato de goleo se resolvió en la fecha final. La Hormiga González, quien llegaba con opciones de alcanzarlo, no logró marcar en el empate entre Chivas y Tijuana, resultado que dejó el camino libre para el atacante brasileño. De esta forma, Joao Pedro se quedó en solitario con el primer lugar de la tabla de anotadores.

En su último partido, el jugador de San Luis volvió a hacerse presente en el marcador. Lo hizo desde el punto penal en el duelo ante FC Juárez, alcanzando así los 14 goles en el certamen. Aunque su equipo no logró el resultado en ese encuentro, la anotación fue suficiente para asegurar el liderato individual.

Este reconocimiento representa su segundo campeonato de goleo en fila. En el Apertura 2025 había compartido el primer lugar con Paulinho y Armando González, ambos con 12 tantos. En esta ocasión, Joao Pedro marcó distancia y se consolidó como el único líder de la clasificación.

Joao Pedro, un histórico de la Liga MX

El delantero llegó al fútbol mexicano en esta temporada y desde su debut se mantuvo como una referencia en ataque para su equipo. Su producción ofensiva lo colocó como uno de los jugadores más constantes del torneo, lo que derivó en este nuevo reconocimiento individual.

Además del título, su registro lo ubica dentro de un grupo reducido de jugadores brasileños que han destacado en la Liga MX. Joao Pedro es el primer futbolista de su país que logra el campeonato de goleo en solitario en torneos cortos, una marca que no se alcanzaba desde la temporada 1984-85 con Cabinho.

En años recientes, otros brasileños habían encabezado la tabla de anotadores, aunque en condición de empate. Casos como Camilo Sanvezzo en 2014 y Kléber Boas en 2005 reflejan esa tendencia, pero ninguno había conseguido el liderato de forma individual en este formato de competencia.

Con este rendimiento, Joao Pedro se posiciona como uno de los nombres a seguir rumbo al siguiente torneo. Su continuidad en Atlético de San Luis y el interés que pueda generar en el mercado serán temas a observar, mientras su marca de dos títulos consecutivos lo acerca a registros históricos dentro del fútbol mexicano.

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