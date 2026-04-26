¡Toman el liderato! Pumas derrota a Pachuca en partido tenso y esperan el resultado de Chivas

Pumas vence 0-2 a Pachuca, llega a 36 puntos y toma el liderato provisional. Los Tuzos compitieron con 10 y 9 jugadores, pero no lograron empatar

Los auriazules rompen récords en un torneo notable | Imago7

Pumas firmó una victoria clave en el Estadio Hidalgo y se colocó como líder provisional del Clausura 2026. El 0-2 sobre Pachuca no solo confirma el gran momento del equipo universitario, también lo instala en la Concachampions y lo deja a la espera de lo que haga Chivas en su compromiso ante Xolos.

En un partido intenso, con polémica y expulsiones, el conjunto de la UNAM mostró personalidad para imponerse a unos Tuzos que, pese a jugar gran parte del encuentro con 10 hombres y terminar con 9, nunca dejaron de competir.

Pumas pega temprano y controla el partido

El encuentro cambió muy pronto. Al minuto 5, Pumas encontró el gol a balón parado con un cabezazo de Antuna en segunda jugada, tras un centro de Robert Morales. Ese tanto marcó el rumbo del partido y obligó a Pachuca a remar contra corriente desde los primeros minutos.

¡GOOOOOL DE LOS PUMAS!🔥



Uriel Antuna remata de cabeza y la manda a guardar ¡Otro Re Hecho en C.U.!⚽🤯@Tuzos ⚪0-1🐾 @PumasMX



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Minutos después, llegó la jugada que condicionó todo el desarrollo. Brian García vio la tarjeta roja por una entrada imprudente sobre Rodrigo López, dejando a Pachuca con 10 hombres desde el primer tiempo. A partir de ahí, el equipo hidalguense intentó reordenarse, pero Pumas comenzó a manejar el ritmo.

Los universitarios aprovecharon los espacios y generaron peligro constante. Incluso marcaron un segundo tanto que fue anulado por fuera de juego, en una muestra de su dominio ofensivo. Pachuca, sin embargo, respondió con carácter y obligó a Keylor Navas a intervenir en varias ocasiones.

Antes del descanso, el partido volvió a inclinarse. Un penal sobre Jordan Carrillo fue confirmado tras revisión y Robert Morales lo convirtió al 45+3 para el 0-2. Ese gol terminó por reflejar la superioridad de Pumas en el primer tiempo.

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Robert Morales cobra el penal perfecto y amplia ventaja para los del Pedregal. @Tuzos ⚪0-2🐾 @PumasMX



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Pachuca compite, pero Navas y la tensión definen el cierre

En la segunda mitad, Pachuca mostró otra cara. A pesar de la desventaja numérica, adelantó líneas y generó varias opciones claras, incluyendo un disparo al travesaño y múltiples remates que exigieron a Keylor Navas. El arquero costarricense se convirtió en figura al mantener su portería en cero.

Pumas optó por un partido más inteligente, con posesión y ajustes desde el banquillo. El equipo felino administró la ventaja, cerró espacios y apostó por el orden defensivo ante un rival que no dejó de insistir.

El cierre fue tenso y polémico. Hubo reclamos constantes, revisiones en el VAR y una jugada de penal para Pachuca que finalmente fue anulada. La frustración de los Tuzos creció en los minutos finales, lo que derivó en la expulsión de Rondón tras perder el control.

Con este resultado, Pumas llega a 36 puntos, cifra récord para la institución en torneos cortos, además de asegurar su lugar en la Concachampions. El liderato ahora queda en sus manos de forma provisional, mientras Chivas está obligado a ganar para recuperarlo.

Pumas dio un golpe de autoridad en una cancha complicada y reafirma su candidatura al título, mientras Pachuca se queda con la sensación de haber competido, pero sin premio en el marcador.

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