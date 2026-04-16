Álvaro Angulo se rinde ante Efraín Juárez, el técnico ideal para hacer campeón a Pumas

El lateral colombiano asegura que vino a México a hacer historia y que Juárez Valdéz es el mejor entrenador que ha tenido en su carrera

Álvaro Angulo quiere hacer historia en Pumas con Efraín Juárez. | Imago7

Busca romper la maldición. Álvaro Angulo, defensa lateral izquierdo de los Pumas, ofreció una entrevista exclusiva a Esteban Garrido de Claro Sports donde habla de temas fundamentales de los auriazules durante el presente Clausura 2026, en específico, de su entrenador, Efraín Juárez. La Pantera, como se le conoce al colombiano, elogió la labor del estratega mexicano quien le ha devuelto la garra al conjunto universitario potenciando a sus jugadores al grado de considerarlo el mejor entrenador que ha tenido en su carrera.

“Estamos muy felices por lo que vinimos haciendo, pero no podemos conformarnos con eso. Queremos mucho más y estamos trabajando para eso. Siempre lo he dicho abiertamente: para mí Efraín Juárez es el mejor entrenador que me ha tocado en clubes. Es una persona que sabe mucho y además de te anima siempre a entregar lo mejor. Con él, siempre tiene que estar al 100% y cuando tu cabeza de grupo da el 100%, como jugador no puedes dar menos“.

Con relación a lo anterior, Álvaro Angulo considera a Efraín Juárez como el artífice ideal de un potencial octavo título para los de la UNAM

“Lo veo como el técnico ideal para levantar la copa. Anteriormente te había dicho que tiene todo para ser campeón. Además, ya sabe lo que es ser campeón como técnico y como jugador. Entonces, ya ha vivido esa experiencia y seguramente es más fácil que para otros técnico que no han podido ser tan campeones. Sabe cómo manejar un grupo. Sabe qué es lo que se necesita en finales y esperemos que esta se dé”.

Pumas tiene 15 años sin ser campeón de la Liga MX, una presión de la cual se expresa Angulo cambiándola por una especie de motivación.

“Siempre digo que bajo presión siempre tenemos que sacar nuestra mejor versión. Cuando vine a Pumas vine con la idea de quedar en la historia después de 15 años. Yo quiero levantar un título con Pumas. Entonces sí, es una presión, pero es bonita. Para mí, Pumas está entre los cuatro mejores o los cuatro grandes de México aunque no haya ganado nada en 15 años”.

Por último, Álvaro Angulo mandó un mensaje a la ‘reconectada’ afición universitaria.

“Cuando llegué no hicimos un buen torneo. Pumas no merece entrar de décimo y aún así todos los partidos nuestra hinchada fue muy hermosa cantando el Goya y, ahora que estamos en un buen momento, creo que es hora de que ellos disfruten. (Les diría que) se sientan tranquilos de que nosotros estamos dando lo mejor de para poder levantar un título. Sé que ellos han sufrido un montón, que lo necesitan hace rato, que lo anhelan. Me veo campeón con Pumas y jugando el Mundial en el verano”.

Te puede interesar