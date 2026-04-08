¡Por el millón de dólares! Toluca, Cruz Azul y Chivas, la batalla que va más allá del Clausura 2026

Tres equipos se encuentran en la disputa por convertirse en el mejor conjunto del año, tras la jornada 13, los Diablos Rojos siguen en la cima con 63 puntos

Los goleadores de cada equipo serán fundamentales para este premio | Imago7

La Liga MX sumó un incentivo económico que cambia la forma en la que se compite en el fútbol mexicano, con premio para la constancia y rendimiento del Apertura 2025 y Clausura 2026. El equipo que termine en el primer lugar de la tabla general de la temporada, será el que se quede con el premio cercano al millón de dólares, lo que agrega presión extra por la pelea por los primeros lugares, haciendo más competitiva la fase regular.

Este reconocimiento no depende únicamente de la Liguilla, sino del rendimiento constante a lo largo de los torneos. La suma de puntos en la tabla general toma mayor peso, ya que define al club más regular del año futbolístico.

En este panorama, Cruz Azul, Toluca y Chivas se colocan como los principales equipos en la disputa. Los tres mantienen resultados que los sostienen en la parte alta, arriba del 60 por ciento, lo que les permite competir tanto por el título como por este incentivo económico.

Captura tomada tras la jornada 13 | ligamx.net

El impacto del premio también se nota en la forma en que los clubes enfrentan cada partido. Cada jornada tiene mayor importancia, ya que no solo influye en la clasificación, sino en la posibilidad de terminar como líder acumulado.

Para los equipos involucrados, la regularidad se vuelve un objetivo clave. Evitar rachas negativas y sumar puntos de forma constante puede marcar diferencia en la recta final del torneo.

Así, el Clausura 2026 se juega con un elemento adicional que eleva la competencia. La disputa entre Cruz Azul, Toluca y Chivas no solo define posiciones, también al equipo que será reconocido como el más constante de la temporada.

A falta de cuatro jornadas para que termine la fase regular del Clausura 2026, estos son los enfrentamientos de los tres candidatos a quedar en el primer lugar. Los Diablos Rojos tendrán su duelo más emocionante ante el América, si ganan sus últimos cuatro encuentros llegarían a 75 unidades. La Máquina también se enfrenta a las Águilas, mientras que el Rebaño tiene un cierre más ‘sencillo’.

Toluca (63 puntos) J14: Atlético de San Luis (local) J15: América (visita) J16: Mazatlán (visita) J17: León (local)



Cruz Azul (62 puntos) J14: América (visita) J15: Tijuana (local) J16: Querétaro (visita) J17: Necaxa (local)



Chivas (60 puntos) J14: Tigres (visita) J15: Puebla (local) J16: Necaxa (visita) J17: Tijuana (local)



¿Qué pasa con la tabla de cociente?

La tabla de cociente del Clausura 2026 mantiene la tensión en la parte baja, aunque con un cambio importante en el panorama económico del descenso. Querétaro (1.0918) y Atlas (1.0816) lograron salir de la zona de multa tras la jornada 13, lo que les permite respirar en la recta final del torneo y enfocarse en cerrar la temporada sin esa presión. Además, el contexto actual del fútbol mexicano indica que las multas ‘perdieron’ peso como castigo deportivo, ya que el sistema sigue sin contemplar descenso directo y varios clubes han encontrado estabilidad financiera pese a estos pagos.

En contraste, Santos Laguna (0.8571), Mazatlán (0.8333) y Puebla (0.7959) se mantienen en el fonfo, con una diferencia marcada en sus números. Puebla es el equipo más comprometido, con el peor coeficiente y una diferencia de goles negativa considerable, lo que refleja los problemas que ha tenido a lo largo de los torneos recientes. Mazatlán, por su parte, tampoco logra salir del fondo y sigue acumulando registros que lo mantienen en riesgo, mientras que Santos intenta recortar distancia, aunque todavía sin resultados que lo saquen de esa zona.

El caso más particular es el de Mazatlán, ya que su situación trasciende lo deportivo al confirmarse que dejará la Primera División luego de ser adquirido por el Atlante, lo que cambia el enfoque del club en la competencia.

Así va la tabla de cociente tras la jornada 13 | ligamx.net

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