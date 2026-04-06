Toluca vs LA Galaxy en vivo: horario y dónde ver la ida de cuartos de final de la Concachampions 2026

El Estadio Nemesio Diez reciba el Toluca vs LA Galaxy, uno de los partidos más llamativos de los cuartos de final de la Concachampions 2026

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La Copa de Campeones Concacaf 2026 entra en un punto clave con el inicio de los cuartos de final, donde el Deportivo Toluca recibe a LA Galaxy en el partido de ida este miércoles en el Estadio Nemesio Díez. El conjunto escarlata disputa esta fase por novena ocasión en su historia y presume cinco clasificaciones a la siguiente ronda. Llega con confianza tras imponerse 6-3 en el global a San Diego FC, serie en la que supo reaccionar después de perder la ida 3-2 y firmar una contundente victoria 4-0 en casa, con doblete de Jesús Angulo y goles de Paulinho y Jesús Gallardo. Con ese impulso, el conjunto mexiquense intentará hacer pesar su estadio y volver a imponerse a un rival de la MLS.

Por su parte, LA Galaxy afronta su décima participación en cuartos de final con la mira puesta en dar un golpe fuera de casa. El equipo angelino avanzó con autoridad tras vencer 6-0 en el global a Mount Pleasant FA, con un Gabriel Pec determinante, autor de cinco goles en la serie, acompañado por João Klauss. El conjunto estadounidense llega fortalecido por ese rendimiento, aunque la visita a Toluca representa un desafío mayor: no gana en territorio mexicano desde 2008. Además, será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en la competencia, lo que suma un atractivo especial a una serie que promete emociones desde el inicio.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de ida de los cuartos de final de Concachampions 2026

El partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y LA Galaxy reaviva una vez más la constante rivalidad entre la Liga MX y la MLS, en un cara a cara que suele ofrecer un enfrentamiento de estilos. El encuentro se disputará el miércoles 8 de abril en el Estadio Nemesio Diez, un escenario que suele pesar para los visitantes, y que además cobra mayor relevancia al tratarse de una serie donde aún aplica el criterio del gol de visitante, un factor que puede resultar determinante en la definición de la eliminatoria.

México (CDMX) : 21:00 horas | Fox One

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: 21:00 horas | ESPN y Disney+ Estados Unidos: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix

23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT) | Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix Argentina : 00:00 horas | Disney+

: 00:00 horas | Disney+ Colombia: 22:00 horas | Disney+

Alineaciones probables Toluca vs LA Galaxy

Antonio Mohamed suele apostar por un clásico 4-4-2, un sistema que le permite estructurar el equipo con dos líneas compactas y explotar al máximo el poder ofensivo de jugadores como Helinho y Paulinho. En este esquema, la amplitud y la profundidad son claves, con extremos que estiran el campo y delanteros que atacan constantemente el área. No obstante, la posible inclusión de Alexis Vega podría provocar una mutación hacia un 4-3-3, lo que implicaría mayor control en el mediocampo y una circulación más fluida del balón, priorizando la posesión y los desbordes por banda. La decisión final dependerá de la lectura que haga el técnico argentino sobre el rival y el contexto del partido.

Por su parte, Greg Vanney se inclina por un 4-3-3 más equilibrado, en el que el mediocampo tiene un rol fundamental tanto en la recuperación como en la generación de juego. Su planteamiento suele buscar superioridad numérica en zonas clave y transiciones ordenadas, lo que le permite mantener estabilidad defensiva sin renunciar al ataque. Jugando el partido de ida de visitante por los cuartos de final de la Concachampions, es previsible que intente algunos contragolpes, utilizando la amplitud de sus extremos y la movilidad de su tridente ofensivo para generar ventajas y llegar con peligro al área rival.

Toluca : Luis Manuel García, Mauricio Isais, Everardo del Villar, Federico Pereira, Diego Barbosa, Franco Romero, Jorge Díaz, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho y Paulinho.

: Luis Manuel García, Mauricio Isais, Everardo del Villar, Federico Pereira, Diego Barbosa, Franco Romero, Jorge Díaz, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho y Paulinho. LA Galaxy: James Marcinkowski, Mauricio Cuevas, Justin Haak, Carlos Garcés, Julián Aude, Edwin Cerrillo, Marco Reus, Lucas Sanabria, Gabriel Pec, João Klauss y Elijah Wynder.

Antecedentes y últimos resultados del Toluca vs LA Galaxy en Concachampions

En la previa de los cuartos de final de la Concachampions, LA Galaxy y Toluca cuentan con un historial prácticamente inexistente, ya que sólo se han enfrentado una vez en competición oficial. Ese antecedente es reciente y corresponde a la Campeones Cup 2025, disputada el 2 de octubre, donde el conjunto mexicano se impuso 2-3 en Los Ángeles. Más allá del resultado, aquel duelo dejó sensaciones claras sobre la capacidad de ambos equipos para competir en escenarios de alta exigencia, con un desarrollo cambiante y un cierre cargado de intensidad.

Aquel partido llevó el sello característico de Antonio Mohamed, con un Toluca que supo resistir momentos adversos y encontró en el balón parado su principal herramienta para inclinar la balanza en los minutos finales. Tras ir y venir en el marcador, los Diablos Rojos aprovecharon su insistencia en jugadas a pelota detenida para sentenciar el encuentro con goles al 88 y 93, evidenciando una fortaleza táctica en ese rubro. Para el Galaxy, quedó expuesta cierta fragilidad defensiva en tramos clave, especialmente en la gestión de ventajas, un aspecto que podría volver a ser determinante en esta serie donde los detalles suelen marcar la diferencia.

Campeones Cup 2025 | 02.10.2025 | LA Galaxy 2-3 Toluca

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En las series de eliminación directa de la Concachampions, lo primero que se toma en cuenta si hay empate en el marcador global es la regla del gol de visitante. Es decir, avanzará el equipo que haya anotado más goles fuera de casa durante los 90 minutos de cada partido. Por eso, en el duelo de ida, el equipo visitante suele salir con una postura más ofensiva, sabiendo que marcar puede darle una ventaja importante en la eliminatoria.

Si aun así persiste la igualdad, entonces la serie se extiende a tiempos extra, que consisten en dos periodos de 15 minutos. En esta fase ya no aplica el criterio del gol de visitante, por lo que todo se define únicamente por quién anote más goles en ese lapso. Si después del tiempo extra el empate continúa, el pase a la siguiente ronda se decide mediante una tanda de penales.

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