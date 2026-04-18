Kaká respalda a Santiago Gimenez y confía en su resurgir con el Milan

El futbolista brasileño quiere ver al delantero mexicano como protagonista en la delantera del conjunto rossonero

Santiago Gimenez vive un momento de análisis en el fútbol europeo tras permanecer ausente por una lesión con el AC Milan. En ese sentido, una voz con peso dentro de la historia del club como Kaká salió a respaldar al delantero mexicano, mostrando confianza en que puede recuperar su nivel y asumir un rol relevante en el equipo italiano.

El exjugador brasileño, quien defendió la camiseta del Milan en dos etapas, habló previo al partido de leyendas entre México y Brasil que se disputará este domingo 19 de abril en el Estadio Azteca. Desde su experiencia, se refirió directamente al presente de Gimenez y al contexto que vive dentro de uno de los clubes más exigentes de Europa.

El brasileño centró parte de su mensaje en el momento que atraviesa el delantero mexicano, destacando su adaptación al fútbol italiano y la confianza que existe dentro del club para que pueda responder en el corto plazo, ahora que está de vuelta.

“Espero que pueda jugar y hacer que el Milan vuelva a los mejores niveles, siendo protagonista en Italia y en Europa. Creo que Gimenez es parte de este equipo y el entrenador tiene mucha confianza en él, aunque haya tenido dificultades en esta temporada. Es un jugador importante que entiende bien lo que es el fútbol italiano y lo que significa jugar en el Milán. Esta temporada ha sido mucho mejor para el club que las anteriores. Ojalá que él pueda disfrutar de grandes momentos en Italia y en Europa con la camisa del Milan, tal como yo viví momentos grandísimos con ese equipo”, dijo Kaká.

Su regreso al Estadio Azteca: “Es una experiencia increíble”

Kaká también habló sobre el significado de volver a pisar el Estadio Azteca, un escenario que forma parte de la historia del fútbol mundial y que será sede del Mundial 2026, lo que añade valor al partido de leyendas.

“Este partido tiene muchos ingredientes que lo hacen especial, como encontrar a amigos, jugar contra una gran selección y poder estar en un estadio como el Azteca. Yo he tenido el placer de jugar aquí en 2003 en una final de la Copa Oro entre Brasil y México. Aunque perdimos la final, fue una experiencia increíble por toda la gente y el ambiente del partido. Volver después de algunos años a tener esta experiencia es un momento muy especial para mí con la selección y con muchos amigos. Es una oportunidad para disfrutar del fútbol con la gente, ya no por la performance de antes, sino por el placer del deporte. El estadio hace que este partido sea aún más especial”, apuntó.

“He tenido la bendición de jugar en grandes estadios como el Morumbí, el Bernabéu o San Siro, y el Azteca seguramente es uno de los mejores estadios del mundo. Lo que hace un estadio especial es la historia que hay en él, la gente que jugó ahí y la afición que pasó por ese lugar. La historia acumulada es lo que hace que este sea un estadio muy, muy especial”.

El encuentro de leyendas y el valor del fútbol

El exmediocampista destacó el objetivo del encuentro entre figuras retiradas, donde el enfoque está en compartir el deporte y conectar con la afición, más allá de la competencia.

“Es un gusto estar aquí, poder disfrutar de fútbol con toda esta gente, encontrar a los amigos y excompañeros también con quienes hemos jugado en contra. Para nosotros que amamos el fútbol, poder promocionar el evento y buenos valores a través de este deporte es fenomenal en un estadio histórico.Muy pronto tendremos otro mundial; México consiguió otra vez ser sede de una Copa del Mundo y esto es fenomenal. Nosotros los brasileños tenemos muy buenos recuerdos de los mundiales aquí y también en Estados Unidos. Ojalá sea el momento de Brasil volver a ganar un mundial y nada, a disfrutar porque lo que nos gusta de verdad es este deporte y poder estar en él haciendo que la gente disfrute de momentos inolvidables con leyendas de fútbol. Espero que todos mañana puedan disfrutar de estos momentos”, enfatizó el brasileño.

La rivalidad entre México y Brasil

Kaká también se refirió a la relación histórica entre ambas selecciones, marcada por enfrentamientos exigentes y respeto mutuo en distintas competencias internacionales.

“México siempre ha sido un ‘adversario amigo’; siempre hemos mirado al equipo de México como un partido muy difícil. Todas las veces que Brasil jugó contra México fueron encuentros complicados y siempre hemos tenido mucho respeto por la selección mexicana. Al mismo tiempo, hay mucho cariño por el pueblo mexicano, igual que creo que los mexicanos lo tienen por la selección brasileña por todo lo que pasó en 1970 y la historia compartida. ‘Adversario amigo’ sería la definición de la relación futbolística entre Brasil y México”, mencionó.

“Mirábamos siempre a México como un equipo muy peligroso, con grandes jugadores que podían decidir el partido en cualquier momento. Sabíamos que teníamos que pelear mucho para poder ganarles. Nuestra mentalidad al enfrentar al equipo de México era de 90 minutos de mucha lucha, en un partido muy duro donde no nos podíamos equivocar”.

Las nuevas generaciones y los valores

Finalmente, el brasileño abordó el impacto que tienen este tipo de eventos en las nuevas generaciones, así como la importancia de transmitir valores a través del deporte.

“Hoy en día, los programas de leyendas, los videojuegos y redes sociales como YouTube ayudan mucho para que los niños y la nueva generación puedan conocernos y saber lo que hicimos. Es muy importante que podamos transmitir los buenos valores a estas nuevas generaciones. Lo que el deporte nos dio como carácter y como personas lo llevamos para nuestras vidas aun estando retirados. Esperamos que mañana las nuevas generaciones puedan vernos en el campo y luego busquen en internet quiénes somos y qué equipos representamos. Es un día muy especial jugar en el Azteca con 50,000 personas. Antes vivíamos esto cada fin de semana, ahora sucede cada 5 o 10 años, por lo que estos eventos son muy especiales para nosotros”, señaló.

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