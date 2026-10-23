De sufrir ante Medellín a la final: Estudiantes de La Plata, símbolo de jerarquía en Copa Libertadores

En aquella oportunidad el ‘Poderoso’ llegaba con la ventaja del empate, pero el ‘Pincha Rata’ se quedó en Libertadores con un gol al último minuto.

Estudiantes vs. Medellín Copa Libertadores/ Vizzor Image.

Estudiantes de La Plata puso su nombre en la final de la Copa Libertadores 2026, en la que enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. El cuadro ‘Pincha Rata’ firmó una épica actuación este 22 de octubre ante Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, desde el punto penal dejó al máximo favorito a quedarse con el título.

El equipo que ahora dirige desde la presidencia Juan Sebastián Verón, después de ser uno de los ídolos del club, labró su paso a la final gracias a una gran campaña como visitante, en la que prácticamente selló su pasaporte ronda tras ronda al transcurrir cada una de las llaves del certamen de clubes más importante de América.

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Cuartos de final

09.09.2026 – IDA | Estudiantes de La Plata 1-1 Corinthians.

16.09.2026 – VUELTA | Corinthians 0-1 Estudiantes de La Plata.

Semifinal

15.10.2026 – IDA | Estudiantes de La Plata 0-0 Flamengo.

22.10.2026 – VUELTA | Flamento 0-0 (2-3) Estudiantes de La Plata.

Sin embargo hubo un partido que marcó la historia del ‘León’ argentino en esta edición de la ‘Gloria Eterna’, fue el que disputó contra Independiente Medellín de Colombia el 26 de mayo en el Estadio Uno – Jorge Luis Hirschi de Buenos Aires. En aquella oportunidad estuvo al borde de la eliminación, caer a Sudamericana, pero no fue así.

Así formó Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Mikel Amondarain, Lucas Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Guido Carrillo y Facundo Farías.

Así formó Independiente Medellín: Éder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Baldomero Perlaza; Yony González, Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski.

En aquel grupo A, precisamente Estudiantes de La Plata se cruzaron en dos oportunidades, tiempo después se iban a volver a ver las caras en la semifinal. Pero también Independiente Medellín llegaba con la ventaja que si empataba seguiría en Libertadores y el ‘León’ se tenía que marchar a playoffs de octavos de final de Suramericana.

En aquella noche de mayo se le complicaban las cosas al local, no le quería entrar el gol, sin embargo al 90+1 un cabezazo de Amondarain les dio el triunfo y el respectivo paso a octavos de final. Lo restante es una historia llena de emoción e intriga que actualmente tienen al ‘Pincha Rata’ en la final de la ‘Gloria de América’ y luchando por su quinta corona.

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