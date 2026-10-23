Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras, final de la Copa Libertadores 2026: ¿Cuándo se juega, a qué hora y dónde ver en vivo?

Por parte de ‘Los Leones’ están los colombiano Edwuin Centré y Miguel Monsalve, por el ‘Verdao’ está Jhon Arias.

Final Libertadores Estudiantes Vs Palmeiras/ Claro Sports.

Estudiantes de La Plata dio el batacazo este jueves 22 de octubre en Brasil, derrotó al favorito Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro y aseguro su lugar en la final de la Copa Libertadores. Allí ya lo estaba esperando Palmeiras, que también derrotó a Fluminense desde los cobros del punto penal y de esta manera se definen a los dos equipos que van por el título en el Estadio Centenario de Uruguay.

Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras: fecha, horario y sede de la Final de la Copa Libertadores 2026

Fecha: sábado 28 de noviembre.

La hora está por confirmar por parte de la Conmebol, sin embargo las ediciones anteriores se jugaron de la siguiente manera:

Hora de Colombia: 16:00 hs.

16:00 hs. Hora del Centro de México: 15:00 hs.

15:00 hs. Hora de Argentina: 18:00 hs.

La sede será el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay.

¿Dónde ver en vivo el Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras, la Final de la Copa Libertadores? Canales TV y streaming

En territorio colombiano y mexicano el partido por el título de la Copa Libertadores 2026, que jugarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Gran Final de la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo llegan Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras?

Estudiantes de La Plata: el cuadro argentino hizo la épica este jueves 22 de octubre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, a pesar de quedarse con un hombre menos al 50′ , sacaron la garra del ‘León’ para aguantar el empate hasta el final de los 90 minutos. Tras el 0-0 en el global, el elenco de Buenos Aires fue efectivo, además de la gran actuación de Fernando Muslera, quien fue la figura del tiquete a la final con 3 atajadas.

Palmeiras: el ‘Verdao’ también sufrió más de la cuenta, este miércoles 21 de octubre recibió a Fluminense en el Allianz Parque, no obstante el ‘Flu’ empató el global 2-2 con el 0-1 en So Paulo. Ya en la definición desde los 11 pasos también fue efectivo y con gran actuación de su guardameta Carlos Miguel, el brasilero fue el ángel de su equipo para el paso a la final.

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