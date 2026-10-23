Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras, final de la Copa Libertadores 2026: ¿Cuándo se juega, a qué hora y dónde ver en vivo?
Por parte de ‘Los Leones’ están los colombiano Edwuin Centré y Miguel Monsalve, por el ‘Verdao’ está Jhon Arias.
Estudiantes de La Plata dio el batacazo este jueves 22 de octubre en Brasil, derrotó al favorito Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro y aseguro su lugar en la final de la Copa Libertadores. Allí ya lo estaba esperando Palmeiras, que también derrotó a Fluminense desde los cobros del punto penal y de esta manera se definen a los dos equipos que van por el título en el Estadio Centenario de Uruguay.
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Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras: fecha, horario y sede de la Final de la Copa Libertadores 2026
- Fecha: sábado 28 de noviembre.
La hora está por confirmar por parte de la Conmebol, sin embargo las ediciones anteriores se jugaron de la siguiente manera:
- Hora de Colombia: 16:00 hs.
- Hora del Centro de México: 15:00 hs.
- Hora de Argentina: 18:00 hs.
La sede será el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay.
¿Dónde ver en vivo el Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras, la Final de la Copa Libertadores? Canales TV y streaming
En territorio colombiano y mexicano el partido por el título de la Copa Libertadores 2026, que jugarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras se podrá ver a través de ESPN y Disney+.
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Estudiantes de La Plata: el cuadro argentino hizo la épica este jueves 22 de octubre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, a pesar de quedarse con un hombre menos al 50′ , sacaron la garra del ‘León’ para aguantar el empate hasta el final de los 90 minutos. Tras el 0-0 en el global, el elenco de Buenos Aires fue efectivo, además de la gran actuación de Fernando Muslera, quien fue la figura del tiquete a la final con 3 atajadas.
Palmeiras: el ‘Verdao’ también sufrió más de la cuenta, este miércoles 21 de octubre recibió a Fluminense en el Allianz Parque, no obstante el ‘Flu’ empató el global 2-2 con el 0-1 en So Paulo. Ya en la definición desde los 11 pasos también fue efectivo y con gran actuación de su guardameta Carlos Miguel, el brasilero fue el ángel de su equipo para el paso a la final.