Rating Colombia del 22 de octubre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity sale del top 5

El rating de la televisión colombiana evidencia el liderazgo de Caracol Televisión, que mantiene una ventaja en audiencia frente a sus competidores y continúa marcando la pauta en el entretenimiento nacional.

Participantes de Masterchef Celebrity | Canal RCN.

El rating de la televisión colombiana continúa mostrando una tendencia clara: Caracol Televisión mantiene un dominio destacado en los índices de audiencia, consolidándose como uno de los canales preferidos por los televidentes del país. Su programación, que combina realities, telenovelas, informativos y espacios de entretenimiento, le ha permitido mantenerse en los primeros lugares y marcar diferencias frente a sus competidores. Mientras tanto, los demás canales buscan alternativas para ganar terreno en una disputa por la audiencia que refleja los hábitos y las preferencias de los colombianos frente a la pantalla.

Rating en Colombia del 22 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 16,51% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,51% María la Caprichosa – Caracol TV | 10,94% Noticias CARACOL MD – Caracol TV | 9,97% Noticiero del Senado – Caracol TV | 9,14% Masterchef Celebrity – RCN | 8,20% Noticias Caracol Avance – Caracol TV | 7,62% Ciudad Lejana – Caracol TV | 6,95% La Rosa de Guadalupe P2 – RCN | 6,14% Alas Rotas – Caracol TV | 5,69%

Programación de fútbol para este viernes, 23 de octubre de 2026

6:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Bucaramanga – Liga BetPlay Dimayor

8:10 p.m. | Junior vs Rionegro Águilas – Liga BetPlay Dimayor

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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