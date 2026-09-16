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Once Caldas vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

Publicado por Sebastian Vallejo

Descubra a qué hora juega Once Caldas contra Deportes Tolima hoy y cómo verlo en vivo por televisión y vía streaming.

Once Caldas vs Tolima en vivo por la Liga BetPlay
Once Caldas vs Tolima en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Once Caldas vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy 16 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo de Manizales y el de Ibagué, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II y que estaba aplazado, será a partir de las 6:15 p.m. en el Palogrande. Por otra parte, la transmisión del mismo será por medio de la señal televisiva del canal Win Sports + y a través de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Once Caldas vs Deportes Tolima: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jáder Quiñones, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Martínez; Jorge Hurtado, Luis Sánchez, Kelvin Flórez y Ever Valencia. DT: Sebastián Oliveros.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga Betplay 2026?

A pesar de tener la localía a favor, el favoritismo para este partido es para el cuadro ‘Pijao’, quien llega con mejor presente. Si bien los dos equipos vienen de perder, el ‘Blanco Blanco’ cayó en casa y hay quienes dudan de la continuidad del ‘Arriero’ Herrera. En cuanto a la tabla, el Tolima es tercero, mientras que Once Caldas está parcialmente fuera de los ocho. Un triunfo para el visitante con menos de 2.5 goles o un empate son los resultados más probables.

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