Once Caldas vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

Descubra a qué hora juega Once Caldas contra Deportes Tolima hoy y cómo verlo en vivo por televisión y vía streaming.

Once Caldas vs Tolima en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Once Caldas vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy 16 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo de Manizales y el de Ibagué, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II y que estaba aplazado, será a partir de las 6:15 p.m. en el Palogrande. Por otra parte, la transmisión del mismo será por medio de la señal televisiva del canal Win Sports + y a través de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Once Caldas vs Deportes Tolima: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jáder Quiñones, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Martínez; Jorge Hurtado, Luis Sánchez, Kelvin Flórez y Ever Valencia. DT: Sebastián Oliveros.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga Betplay 2026?

A pesar de tener la localía a favor, el favoritismo para este partido es para el cuadro ‘Pijao’, quien llega con mejor presente. Si bien los dos equipos vienen de perder, el ‘Blanco Blanco’ cayó en casa y hay quienes dudan de la continuidad del ‘Arriero’ Herrera. En cuanto a la tabla, el Tolima es tercero, mientras que Once Caldas está parcialmente fuera de los ocho. Un triunfo para el visitante con menos de 2.5 goles o un empate son los resultados más probables.

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