Alianza vs Motagua, en vivo: resultado y goles del partido de la Copa Centroamericana 2026

Sigue el juego de vuelta donde el conjunto local buscará una hazaña tras caer goleado en la ida

Antecedentes del Alianza vs Motagua y últimos resultados en la Copa Centroamericana 2026 Alianza y Motagua cuentan con cuatro enfrentamientos registrados en torneos internacionales, con un historial que favorece al conjunto hondureño en sus últimos duelos. El antecedente más reciente se dio en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, cuando el Ciclón Azul se impuso por 3-0 ante el cuadro salvadoreño en territorio hondureño. Antes de este compromiso, ambos equipos se habían encontrado en tres ocasiones dentro de la Liga Concacaf. En 2020, Motagua eliminó a Alianza en los octavos de final tras una definición por penales que terminó 4-3 a favor del equipo hondureño después del empate 1-1 en tiempo regular. Un año antes, en las semifinales de la edición 2019, igualaron 1-1 en el primer partido disputado en El Salvador, mientras que en la vuelta Motagua ganó 3-0 para avanzar a la final. ¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alianza vs Motagua hoy 16 de septiembre de 2026? El encuentro entre Alianza y Motagua se disputará el miércoles 16 de septiembre a las 21:15 horas en el Estadio Cuscatlán.

¡MOTAGUA, A CERRAR LA OBRA ANTE ALIANZA!

Alianza y Motagua definirán este miércoles su serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, con el conjunto hondureño en una posición favorable después de lo ocurrido en el encuentro de ida. El Ciclón Azul ganó 3-0 con anotaciones de Óscar Padilla, Jefryn Macías y José Reyes, resultado que obliga al cuadro salvadoreño a buscar una remontada en el estadio Cuscatlán para continuar en el torneo.

Alianza intentará apoyarse en los resultados que ha conseguido como local dentro de la competición centroamericana. El equipo salvadoreño registra cuatro victorias y dos empates en sus seis partidos disputados en casa en la historia del certamen, por lo que todavía no conoce la derrota ante su afición. Esa condición será clave ante la necesidad de marcar al menos tres goles para equilibrar la eliminatoria y mantener abiertas sus opciones de avanzar.

Motagua, en cambio, llega sin derrotas en la edición 2026 y con la posibilidad de superar por primera vez los cuartos de final. El club hondureño alcanzó esta instancia en cada una de las últimas cuatro ediciones, aunque quedó eliminado en 2023, 2024 y 2025. La ventaja obtenida en el primer encuentro y sus dos partidos consecutivos sin perder como visitante en esta fase colocan al Ciclón ante la oportunidad de conseguir su primera presencia en las semifinales de la Copa Centroamericana.

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