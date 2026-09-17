¿Qué es el Equinoccio de Otoño y cuándo ocurre en México en 2026? Esta es la fecha exacta

El fenómeno astronómico que marca el cambio de estación ocurrirá en septiembre y modificará la duración de la luz solar en México

¿Qué pasa en el equinoccio de otoño? | Reuters.

El cambio de estación está marcado por uno de los fenómenos astronómicos más importantes del año: el equinoccio de otoño, un evento que determina el inicio oficial de esta temporada en el hemisferio norte. En México, este fenómeno ocurrirá en septiembre de 2026 y marcará la transición entre los días con mayor presencia de luz solar y una etapa en la que las noches comenzarán a extenderse.

Aunque culturalmente el otoño suele relacionarse con temperaturas más bajas, cambios en la vegetación y la caída de hojas en distintas regiones del mundo, su comienzo tiene una explicación científica relacionada con la posición de la Tierra respecto al Sol. El equinoccio funciona como una referencia para astrónomos y organismos especializados que establecen el cambio de estación.

¿Qué es el Equinoccio de Otoño y qué significado tiene?

El equinoccio de otoño es el momento en el que el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre y provoca que la duración del día y la noche sea prácticamente igual en gran parte del planeta. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”, debido al equilibrio temporal entre las horas de luz y oscuridad.

Este fenómeno representa el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur marca la llegada de la primavera. A partir de este punto, la cantidad de luz solar que recibe el hemisferio norte comienza a disminuir de manera progresiva hasta llegar al solsticio de invierno.

El equinoccio no ocurre por cambios repentinos en el clima, sino por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación de su eje. Estos factores determinan la forma en que los rayos solares llegan a distintas zonas del planeta durante el año.

¿Cuándo empieza el Otoño 2026 en México?

En México, el otoño de 2026 comenzará el martes 22 de septiembre con la llegada del equinoccio. A partir de esa fecha inicia oficialmente una nueva estación astronómica que se extenderá hasta diciembre, cuando ocurra el solsticio de invierno.

El momento exacto del equinoccio es utilizado como referencia por observatorios y especialistas para establecer el cambio de temporada. Por ello, la fecha puede variar ligeramente cada año debido a la duración real del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Durante las semanas posteriores al 22 de septiembre, los habitantes de México comenzarán a percibir cambios graduales en la duración de la luz natural. Las tardes tendrán menos minutos de sol y los amaneceres ocurrirán poco a poco más tarde.

Aunque el otoño suele asociarse con paisajes cubiertos de hojas secas y temperaturas más frescas, en México los efectos pueden variar según la región. Mientras algunos estados registran una disminución gradual del calor, otras zonas mantienen condiciones cálidas durante buena parte de la temporada.

¿Los días son más cortos en otoño? Esto explica la ciencia

Después del equinoccio de otoño, los días comienzan a tener menos horas de luz solar en el hemisferio norte. Esto sucede porque la inclinación del eje terrestre provoca que esta parte del planeta reciba los rayos del Sol durante menos tiempo conforme avanza la temporada.

La reducción de la luz no ocurre de un día para otro. Después del 22 de septiembre, cada jornada pierde algunos minutos de iluminación natural hasta llegar al solsticio de invierno, que marca el día con menor cantidad de horas de luz del año.

Por esta razón, muchas personas perciben que las tardes terminan más rápido durante el otoño. El Sol aparece más tarde y desaparece antes en el horizonte, lo que genera una mayor presencia de oscuridad durante la jornada.

Este fenómeno forma parte del ciclo natural de las estaciones y afecta a todos los países ubicados al norte del ecuador, incluidos México, Estados Unidos y Canadá. La duración de los días continuará reduciéndose hasta diciembre, cuando comenzará nuevamente el proceso hacia jornadas con más horas de luz.

Más allá de las tradiciones relacionadas con el otoño, el equinoccio representa un evento astronómico que permite comprender la relación entre la Tierra y el Sol. Cada año, este fenómeno marca un cambio en la distribución de la luz solar y explica las modificaciones que las personas perciben en su vida cotidiana durante los últimos meses del año.

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