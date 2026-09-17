Atlético Mineiro revive en una noche épica y elimina aL Santos de Neymar en penales de la Sudamericana 2026

Atlético Mineiro cambió la historia de la eliminatoria con una remontada en casa y una definición llena de tensión

Atlético Mineiro elimina a Santos en penales. DOUGLAS MAGNO / AFP

Atlético Mineiro protagonizó una remontada llena de emociones y consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 después de superar a Santos en una dramática tanda de penales. El conjunto brasileño, sin Neymar, derrotó 4-2 al ‘Peixe’ en los 90 minutos, igualó el marcador global 4-4 y terminó imponiéndose desde los once metros gracias a la actuación del arquero Gabriel Delfim.

El duelo en la Arena MRV tuvo cambios constantes en el marcador. Atlético Mineiro salió decidido a revertir la desventaja de 2-0 de la eliminatoria y encontró una ventaja importante durante la primera mitad, mientras Santos intentó resistir y aprovechar sus oportunidades para mantener la ventaja que había construido.

La ausencia de Neymar Jr. fue uno de los temas previos al encuentro. El delantero brasileño no participó con Santos por lesión en el compromiso de vuelta de los cuartos de final, aunque el equipo paulista buscaba sostener la ventaja sin una de sus principales figuras.

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Contundencia de Atlético Mineiro en una primera mitad frenética

El inicio del partido favoreció por completo al conjunto local. Atlético Mineiro tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró el primer golpe apenas comenzó el encuentro. Bernard apareció para marcar después de una asistencia de Fred y encender a la afición del ‘Galo’.

La presión de Mineiro continuó y al minuto 19 llegó el segundo tanto. Reinier aprovechó un avance por la banda y definió con un disparo cruzado para ampliar la ventaja y acercar a su equipo al objetivo de igualar la serie.

Santos respondió al minuto 28 con un tanto que le devolvió vida en la eliminatoria. Lyanco terminó enviando el balón a su propia portería después de un cobro de tiro libre, lo que permitió al cuadro paulista reducir la diferencia.

Sin embargo, Atlético Mineiro mantuvo la intensidad antes del descanso. Al minuto 40, Reinier apareció nuevamente y firmó su doblete después de una combinación con Renan Lodi para colocar el 3-1 parcial y dejar al equipo local cerca de la remontada.

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Santos reacciona y Cuello lleva la serie a penales

Para la segunda mitad, Santos ajustó su planteamiento y consiguió tomar mayor control del balón. El equipo visitante redujo el ritmo de Mineiro y comenzó a generar más peligro en busca del gol que le permitiera mantenerse con ventaja en el marcador global.

La reacción llegó al minuto 73. Arthur Melo filtró un pase preciso para Gabriel Barbosa, quien definió ante la salida de Gabriel Delfim y marcó el 3-2 del partido, resultado que nuevamente colocaba a Santos con ventaja en el global.

Cuando parecía que el conjunto paulista tenía asegurado su pase a las semifinales, Atlético Mineiro encontró una última oportunidad en el tiempo añadido. Al minuto 90, Tomás Cuello apareció para rematar un centro de Castaño y marcar el 4-2 que igualó la serie 4-4.

El gol llevó la definición a los penales, donde ambos equipos tuvieron que resolver una eliminatoria marcada por la intensidad y los cambios de escenario durante los 180 minutos.

Gabriel Delfim se convierte en héroe de Atlético Mineiro

La tanda de penales tuvo como protagonista al arquero Gabriel Delfim. El guardameta de Atlético Mineiro detuvo tres disparos de Santos y se convirtió en la figura que permitió al equipo avanzar a la siguiente ronda.

Delfim atajó los cobros de Gabriel Barbosa, João Schmidt y Arthur Melo. Aunque Gabriel Brazão logró detener el disparo de Fred para mantener con vida al ‘Peixe’, la efectividad de Gustavo Scarpa y la actuación del portero local terminaron inclinando la balanza.

Con la victoria en penales, Atlético Mineiro selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 después de una noche en la que estuvo cerca de quedar eliminado, pero encontró la reacción necesaria para mantenerse en la pelea por el título continental.

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