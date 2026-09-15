Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al juego entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional, previa | Claro Sports

Siguen las emociones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Internacional de Bogotá hace las veces de local en el Estadio Metropolitano de Techo para verse las caras con Atlético Nacional. Dos equipos que viven realidades distintas y un público que copará el escenario en Bogotá con la esperanza de ver el debut de James Rodríguez.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Inter Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Dewar Victoria; Facundo Boné. Ronaldo Julio, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Simón Rojas, Juan Rengifo; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver a Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 13, tendrá su pitazo inicial este miércoles a las 8:20 p.m. (hora COL) en el Estadio Metropolitano de Techo. Win + Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

09.09.2026 | Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá.

06.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas | Fecha 9.

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8.

27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto | Fecha 7.

Últimos partidos del Atlético Nacional

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa BetPlay (octavos de final).

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Fecha 7.

23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional | Fecha 6.

19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Amistoso.

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