Mikel Arriola ordena cambios en el arbitraje mexicano: la FMF anuncia cuatro medidas

La Federación Mexicana de Fútbol creará un Comité Técnico de Arbitraje con participación de los clubes y asesores independientes

Mikel Arriola ordena cambios en el arbitraje | Imago 7

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció una serie de medidas para modificar los procesos arbitrales de la Liga MX, luego de que Mikel Arriola, comisionado del organismo, solicitara trabajar en cuatro áreas relacionadas con la designación de silbantes, la interpretación del reglamento y la elaboración de informes disciplinarios.

A través de un comunicado publicado este jueves 22 de octubre, la FMF informó que las instrucciones forman parte de los ajustes en su estructura de gobierno corporativo, después de la incorporación de cuatro comités destinados a intervenir en la toma de decisiones. La Federación y la Comisión de Árbitros serán las encargadas de desarrollar las propuestas, en coordinación con la Liga MX.

Una de las medidas consiste en establecer un Comité Técnico de Arbitraje, integrado por representantes de los equipos, miembros de la Comisión de Árbitros y especialistas externos. Este organismo tendrá como función facilitar la comunicación entre las partes involucradas y participar en los trabajos encaminados a modificar los procedimientos arbitrales.

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¿Cuáles son los cambios que implementará la FMF en el arbitraje mexicano?

El documento establece cuatro líneas de trabajo que deberán desarrollar la Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión de Árbitros para revisar distintos aspectos de la actividad de los silbantes.

La primera medida está relacionada con los procesos de designación arbitral. Para ello, se plantea revisar los incentivos que reciben los árbitros por obtener certificaciones internacionales y por su desempeño en las competiciones nacionales. Estos elementos serán considerados dentro de los mecanismos utilizados para asignar los partidos.

Otro de los puntos aborda la interpretación de las reglas de juego. La FMF busca establecer criterios que permitan a los árbitros mantener una aplicación uniforme del reglamento ante situaciones semejantes. Además, estas disposiciones deberán comunicarse durante los procesos de capacitación y ponerse a disposición de los clubes.

📰 La Federación Mexicana de Futbol informa: https://t.co/Sz4FyNesza — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 22, 2026

La tercera instrucción contempla modificar la elaboración de los reportes arbitrales, particularmente aquellos relacionados con incidentes e indisciplinas durante los encuentros. El propósito es que los silbantes utilicen criterios comunes al documentar los acontecimientos que posteriormente pueden ser revisados por las autoridades disciplinarias.

Finalmente, Arriola solicitó establecer el Comité Técnico de Arbitraje, cuya integración incluirá a los clubes, la Comisión de Árbitros y asesores independientes. Este espacio permitirá que los sectores involucrados participen en el intercambio de información sobre el funcionamiento del arbitraje nacional.

La Comisión de Árbitros también trabaja en un Comité de Enlace Arbitral

El anuncio de la FMF se produce semanas después de que se conociera un documento de la Comisión de Árbitros relacionado con la creación del Comité de Enlace Arbitral (CEA), una iniciativa destinada a proteger a los colegiados y contribuir a sus condiciones laborales.

Como parte de ese proyecto, también se contempla la elaboración de un Código de Conducta que establezca las obligaciones de los árbitros, las acciones que constituyen infracciones y las consecuencias que podrían aplicarse ante determinados comportamientos.

Aunque ambos proyectos abordan aspectos del arbitraje mexicano, el Comité Técnico anunciado por la FMF estará orientado a la participación institucional de los clubes y al análisis de los procedimientos arbitrales, mientras que el CEA contempla asuntos relacionados con los propios colegiados.

Por otra parte, la FMF estableció que la Federación y la Comisión de Árbitros deberán entregar informes periódicos a Mikel Arriola sobre el desarrollo de las cuatro medidas y el cumplimiento de las instrucciones.